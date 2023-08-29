Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Profil Yassine Cheuko, Bodyguard Penjaga Lionel Messi di Inter Miami yang Dulunya Mantan Anggota Navy Seal

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |21:15 WIB
Profil Yassine Cheuko, Bodyguard Penjaga Lionel Messi di Inter Miami yang Dulunya Mantan Anggota Navy Seal
Yassine Cheuko jadi bodyguard Lionel Messi di Inter Miami. (Foto: Reuters)
A
A
A

PROFIL Yassine Cheuko, bodyguard penjaga Lionel Messi di Inter Miami yang dulunya mantan anggota Navy Seal menarik untuk diulas. Sejak bergabung dengan klub barunya di Miami, segala hal yang berkaitan dengan La Pulga sering menuai sorotan.

Hal itu tak hanya terjadi di dalam lapangan, namun juga di luar lapangan. Seperti yang belum lama ini terjadi adalah bodyguard Messi yang menjadi buah bibir karena dia menempel terus kapten Argentina itu seperti lem demi memastikannya keamanannya.

Yassine Cheuko

Lantas, siapa Yassine Cheuko? Berikut profil Yassine Cheuko dilansir dari berbagai sumber, Selasa (29/8/2023).

Yassine Cheuko merupakan seorang bodyguard atau pengaman pribadi yang dipilih langsung oleh David Beckham selaku pemilik Inter Miami FC. Yassine Cheuko diminta menjaga Lionel Messi.

Tentunya, bukan tanpa alasan kenapa Beckham memilih Yassine Cheuko sebagai bodyguard Messi. Yassine Cheuko sendiri memiliki latar belakang militer yang cukup baik.

Yassine sebelumnya pernah menjadi prajurit militer Amerika Serikat khusus angkatan laut atau Navy Seal. Selama menjadi tentara, Yassine Cheuko kabarnya pernah bertugas di Irak dan juga Afghanistan sekira 2001.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189687/lionel_messi_bertemu_shah_rukh_khan-1xpT_large.jpg
Gagal Total! Kunjungan Lionel Messi di India Picu Kericuhan, Fans Sampai Rusak Stadion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189410/simak_kisah_haru_ciro_alves_yang_mengajukan_proses_naturalisasi_menjadi_wni-VFjJ_large.jpg
Kisah Haru Ciro Alves, Ajukan Proses Naturalisasi WNI karena Jatuh Cinta dan Siap Bantu Sepakbola Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189216/jenson_seelt-9f24_large.jpg
Cerita Pesepakbola Berdarah Indonesia Jenson Seelt yang Ukir Karier Manis di Inggris hingga Jerman di Usia Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189199/calvin_verdonk-Kun7_large.jpg
Kisah Menyentuh Calvin Verdonk, Bek Timnas Indonesia yang Kirim Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/13/51/1655213/renang-indonesia-kibarkan-merah-putih-di-sea-games-2025-siap-tambah-medali-emas-hwq.webp
Renang Indonesia Kibarkan Merah Putih di SEA Games 2025, Siap Tambah Medali Emas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/09/pelatih_liverpool_arne_slot_mencoret_mohamed_salah.jpg
Mohamed Salah Berdamai dengan Arne Slot jelang Liverpool vs Brighton
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement