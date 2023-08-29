Profil Yassine Cheuko, Bodyguard Penjaga Lionel Messi di Inter Miami yang Dulunya Mantan Anggota Navy Seal

PROFIL Yassine Cheuko, bodyguard penjaga Lionel Messi di Inter Miami yang dulunya mantan anggota Navy Seal menarik untuk diulas. Sejak bergabung dengan klub barunya di Miami, segala hal yang berkaitan dengan La Pulga sering menuai sorotan.

Hal itu tak hanya terjadi di dalam lapangan, namun juga di luar lapangan. Seperti yang belum lama ini terjadi adalah bodyguard Messi yang menjadi buah bibir karena dia menempel terus kapten Argentina itu seperti lem demi memastikannya keamanannya.

Lantas, siapa Yassine Cheuko? Berikut profil Yassine Cheuko dilansir dari berbagai sumber, Selasa (29/8/2023).

Yassine Cheuko merupakan seorang bodyguard atau pengaman pribadi yang dipilih langsung oleh David Beckham selaku pemilik Inter Miami FC. Yassine Cheuko diminta menjaga Lionel Messi.

BACA JUGA: Lionel Messi Terancam Kena Sanksi Usai Jadi Pahlawan Inter Miami dalam Debutnya di MLS

Tentunya, bukan tanpa alasan kenapa Beckham memilih Yassine Cheuko sebagai bodyguard Messi. Yassine Cheuko sendiri memiliki latar belakang militer yang cukup baik.

Yassine sebelumnya pernah menjadi prajurit militer Amerika Serikat khusus angkatan laut atau Navy Seal. Selama menjadi tentara, Yassine Cheuko kabarnya pernah bertugas di Irak dan juga Afghanistan sekira 2001.