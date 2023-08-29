Jelang Lawan Timnas Korea Selatan U-17, Bima Sakti Sebut Ada 1 Pemain Timnas Indonesia U-17 yang Diragukan Tampil

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti Tukiman, membeberkan kondisi skuadnya jelang melakoni laga uji coba melawan Timnas Korea Selatan U-17. Dia menyebut ada satu pemain yang diragukan tampil di laga uji coba itu.

Pemain yang dimaksud Bima Sakti adalah Jehan Levi. Penyebab Bima Sakti meragukan sang pemain bisa tampil di laga uji coba itu lantaran Jehan Levi masih recovery usai mengalami masalah di lututnya.

"Untuk persiapan pertandingan besok (melawan Timnas Indonesia U-17), semua pemain siap," ujar Bima Sakti kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (29/8/2023).

"Ada satu pemain, Jehan Levi, yang masih sedikit recovery sama ada masalah di lutut," sambungnya kemudian.