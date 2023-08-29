Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Lawan Timnas Korea Selatan U-17, Bima Sakti Sebut Ada 1 Pemain Timnas Indonesia U-17 yang Diragukan Tampil

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |20:16 WIB
Jelang Lawan Timnas Korea Selatan U-17, Bima Sakti Sebut Ada 1 Pemain Timnas Indonesia U-17 yang Diragukan Tampil
Bima Sakti beberkan kondisi skuad Timnas Indonesia U-17. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti Tukiman, membeberkan kondisi skuadnya jelang melakoni laga uji coba melawan Timnas Korea Selatan U-17. Dia menyebut ada satu pemain yang diragukan tampil di laga uji coba itu.

Pemain yang dimaksud Bima Sakti adalah Jehan Levi. Penyebab Bima Sakti meragukan sang pemain bisa tampil di laga uji coba itu lantaran Jehan Levi masih recovery usai mengalami masalah di lututnya.

Timnas Indonesia U-17

"Untuk persiapan pertandingan besok (melawan Timnas Indonesia U-17), semua pemain siap," ujar Bima Sakti kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (29/8/2023).

"Ada satu pemain, Jehan Levi, yang masih sedikit recovery sama ada masalah di lutut," sambungnya kemudian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189687/lionel_messi_bertemu_shah_rukh_khan-1xpT_large.jpg
Gagal Total! Kunjungan Lionel Messi di India Picu Kericuhan, Fans Sampai Rusak Stadion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189410/simak_kisah_haru_ciro_alves_yang_mengajukan_proses_naturalisasi_menjadi_wni-VFjJ_large.jpg
Kisah Haru Ciro Alves, Ajukan Proses Naturalisasi WNI karena Jatuh Cinta dan Siap Bantu Sepakbola Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189216/jenson_seelt-9f24_large.jpg
Cerita Pesepakbola Berdarah Indonesia Jenson Seelt yang Ukir Karier Manis di Inggris hingga Jerman di Usia Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189199/calvin_verdonk-Kun7_large.jpg
Kisah Menyentuh Calvin Verdonk, Bek Timnas Indonesia yang Kirim Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/13/11/1655175/catatan-akhir-tahun-sepak-bola-indonesia-gagal-ke-piala-dunia-emas-sea-games-melayang-nxs.jpg
Catatan Akhir Tahun Sepak Bola Indonesia: Gagal ke Piala Dunia, Emas SEA Games Melayang
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/timnas_basket_indonesia_menghajar_myanmar_114_35_p.jpg
Tanpa Ampun, Timnas Basket Indonesia Hajar Myanmar 114-35 di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement