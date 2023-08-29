Komang Teguh dan Titan Agung Dipanggil ke Timnas Indonesia U-23 untuk Kualifikasi Piala AFC U-23 2024, Sumardji Bersurat ke AFC untuk Tegaskan Status Pemain

JAKARTA – Kepala Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, angkat bicara soal Komang Teguh dan Titan Agung yang dipanggil ke Timnas Indonesia U-23 untuk Kualifikasi Piala AFC U-23 2024. Demi mempertegas status kedua pemain itu lantaran tengah disanksi AFC, Sumardji mengatakan bahwa pihaknya akan kembali bersurat ke AFC.

Pasalnya, Komang Teguh dan Titan Agung dibutuhkan Timnas Indonesia U-23 untuk berlaga di Kualifikasi Piala Asia U-23. Bersurat ke AFC dilakukan agar tidak timbul sebuah persoalan lagi ke depannya.

Pria yang juga menjabat sebagai anggota Exco PSSI itu mengatakan sebenarnya Komang dan Titan hanya tidak boleh tampil membela Timnas Indonesia dalam laga uji coba. Hal itu berdasarkan keterangan sanksi yang diberikan AFC untuk kedua pemain tersebut.

"Menindaklanjuti usulan pemain dari tim pelatih Timnas Indonesia U-23, BTN sudah mengirim surat ke AFC untuk memastikan kembali terkait status Komang dan Titan," kata Sumardji kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (29/8/2023).

"Kalau melihat sanksi kedua pemain itu, hanya untuk laga uji coba. Piala AFF U-23 itu dihitung laga uji coba. Namun, kami harus memastikan kembali," ucapnya.