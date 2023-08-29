Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17: Pasukan Bima Sakti Mampu Tampil Apik?

Para pemain Timnas Indonesia U-17 akan melawan Timnas Korea Selatan U-17. (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 akan diulas dalam artikel ini. Laga uji coba yang dilakoni Timnas Indonesia U-17 jelang Piala Dunia U-17 2023 itu diketahui akan berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu 30 Agustus 2023 pukul 19.00 WIB.

Ya, persiapan terus dilakukan Timnas Indonesia U-17 jelang ambil bagian di ajang bergengsi, yakni Piala Dunia U-17 2023. Diketahui, ajang itu akan berlangsung di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

Salah satu persiapan yang dilakukan adalah melakoni laga melawan Timnas Korea Selatan U-17. Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, pun terus memperbaiki kekurangan timnya jelang melakoni laga itu.

“Kita banyak latihan passing, lalu ada taktik sedikit, kita ingin agar pemain punya modal jelang lawan Korea (Selatan) U-17 pada Rabu,” kata Bima Sakti kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI).

“Yang pasti ya kerja sama tim, perlu ya karena kan kita sudah melakukan uji coba kemarin kan chemistry pemain, masih suka salah passing, salah kontrol,” lanjutnya.

Timnas Korea Selatan U-17 sendiri kini sudah tiba di Tanah Air. Mereka sudah menjalani latihan jelang berduel melawan Timnas Indonesia U-17.