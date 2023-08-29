Jelang Hadapi Timnas Indonesia U-17, Pelatih Timnas Korea Selatan U-17 Puji Shin Tae-yong yang Sukses Kembangkan Sepakbola Tanah Air

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Korea Selatan U-17, Byun Seong-hwan, memuji kinerja Shin Tae-yong selama menangani Timnas Indonesia. Pasalnya ia melihat sepakbola Indonesia semakin berkembang semenjak dipegang oleh pelatih berusia 52 tahun tersebut.

Pernyataan Byun Seong-hwan itu disampaikan dalam konferensi pers jelang laga persahabatan antara Korea Selatan U-17 vs Timnas Indonesia U-17. Duel antara kedua tim tersebut akan digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu 30 Agustus 2023 pukul 19.00 WIB.

Laga persahabatan itu merupakan bagian dari persiapan kedua tim jelang berkiprah di Piala Dunia U-17 2023. Turnamen tersebut akan digelar di Indonesia mulai 10 November hingga 2 Desember 2023.

Jelang laga tersebut bergulir, pelatih Korea Selatan U-17, Byun Seong-hwan, memberikan tanggapan terkait perkembangan sepak bola Indonesia. Menurutnya, sepak bola Tanah Air berkembang lebih baik sejak Shin Tae-yong memimpin Timnas Indonesia.

"Saya tidak terlalu memperhatikan sepak bola Indonesia, tetapi saya tahu orang Indonesia amat bersemangat dan tertarik dengan sepak bola," ujar Coach Byun kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (29/8/2023).