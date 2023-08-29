Breaking News: Daftar 27 Pemain Timnas Indonesia U-23 untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2023

JAKARTA - PSSI akhirnya merilis daftar pemain Timnas Indonesia U-23 yang akan dibawa ke Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 pada 6-12 September 2023 mendatang. Untuk menghadapi turnamen yang digelar di Stadion Manahan, Solo itu, sang pelatih Shin Tae-yong pun memanggil total 27 penggawa Timnas Indonesia U-23, lima di antaranya merupakan pemain abroad.

Dilansir dari laman PSSI, Selasa (29/8/2203), Timnas Indonesia U-23 mengincar tiket Olimpiade Paris 2024, karenanya mereka harus bisa lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Shin Tae-yong juga turut memanggil pemain yang sedang berkarier luar negeri (aboard). Pemain yang berkarier di luar negari, yakni Pratama Arhan (Tokyo Verdy), Rafael William Struick (Ado Den Haag), Elkan William Tio Baggott (Ipswich Town), Marselino Ferdinan (KMSK Deinze), dan Ivar Jenner (FC Utrecht).

Selain pemain-pemain Liga 1 dan aboard, Shin Tae-yong juga memanggil pemain dari Liga 2. Pemain itu yakni Nuri Agus Wibowo dari Bekasi FC menjadi satu-satunya pemain Liga 2 yang dipanggil.

Timnas Indonesia U-23 akan melakukan pemusatan latihan (TC) di Solo pada 4 Sepember 2023. Itu untuk mempersiapkan tim menyambut ajang tersebut.

Pada Kualifikasi Piala Asia U-23 2023, Timnas Indonesia U-23 pun tergabung di Grup K bersama Turkmenistan dan Taiwan. Di atas kerta skuad Garuda Muda diprediksi bisa lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024