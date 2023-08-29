Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Daftar 27 Pemain Timnas Indonesia U-23 untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |17:49 WIB
Breaking News: Daftar 27 Pemain Timnas Indonesia U-23 untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2023
Daftar pemain Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - PSSI akhirnya merilis daftar pemain Timnas Indonesia U-23 yang akan dibawa ke Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 pada 6-12 September 2023 mendatang. Untuk menghadapi turnamen yang digelar di Stadion Manahan, Solo itu, sang pelatih Shin Tae-yong pun memanggil total 27 penggawa Timnas Indonesia U-23, lima di antaranya merupakan pemain abroad.

Dilansir dari laman PSSI, Selasa (29/8/2203), Timnas Indonesia U-23 mengincar tiket Olimpiade Paris 2024, karenanya mereka harus bisa lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Shin Tae-yong juga turut memanggil pemain yang sedang berkarier luar negeri (aboard). Pemain yang berkarier di luar negari, yakni Pratama Arhan (Tokyo Verdy), Rafael William Struick (Ado Den Haag), Elkan William Tio Baggott (Ipswich Town), Marselino Ferdinan (KMSK Deinze), dan Ivar Jenner (FC Utrecht).

Selain pemain-pemain Liga 1 dan aboard, Shin Tae-yong juga memanggil pemain dari Liga 2. Pemain itu yakni Nuri Agus Wibowo dari Bekasi FC menjadi satu-satunya pemain Liga 2 yang dipanggil.

Timnas Indonesia U-23

Timnas Indonesia U-23 akan melakukan pemusatan latihan (TC) di Solo pada 4 Sepember 2023. Itu untuk mempersiapkan tim menyambut ajang tersebut.

Pada Kualifikasi Piala Asia U-23 2023, Timnas Indonesia U-23 pun tergabung di Grup K bersama Turkmenistan dan Taiwan. Di atas kerta skuad Garuda Muda diprediksi bisa lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/51/3067297/pelatih-maladewa-u-20-ungkap-masalah-timnya-jelang-hadapi-timnas-indonesia-di-kualifikasi-piala-asia-u-20-2025-I6ZiFaaQLH.jpg
Pelatih Maladewa U-20 Ungkap Masalah Timnya Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884311/mengintip-skill-tambahan-ivar-jenner-di-timnas-indonesia-u-23-dijamin-bikin-ngakak-zgnBUq29KR.jpg
Mengintip Skill Tambahan Ivar Jenner di Timnas Indonesia U-23 Dijamin Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884309/publik-malaysia-malu-dan-iri-lihat-performa-timnas-indonesia-u-23-yang-semakin-gacor-lnne9H8VMD.jpg
Publik Malaysia Malu dan Iri Lihat Performa Timnas Indonesia U-23 yang Semakin Gacor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/51/2883593/5-fakta-timnas-indonesia-u-23-lolos-piala-asia-u-23-nomor-1-catatan-mencengangkan-Y1WFG9esmB.jpg
5 Fakta Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23, Nomor 1 Catatan Mencengangkan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/13/51/1655161/jadwal-bulu-tangkis-sea-games-2025-hari-ini-delapan-wakil-indonesia-berebut-tiket-final-egk.webp
Jadwal Bulu Tangkis SEA Games 2025 Hari Ini: Delapan Wakil Indonesia Berebut Tiket Final
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/11/jafar_hidayatullahfelisha_alberta_nathaniel_pasar.jpg
Rachel/Febi dan Jafar/Felisha Terhenti di Semifinal SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement