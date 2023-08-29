Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Perdana Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia, Ryan Kurnia Persiapkan Hal Ini

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |17:26 WIB
Perdana Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia, Ryan Kurnia Persiapkan Hal Ini
Ryan Kurnia dipanggil bela Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday September 2023. (Foto: Instagram/@rynkurnia)
A
A
A

BANDUNG – Winger Persib Bandung, Ryan Kurnia, turut dipanggil Shin Tae-yong ke skuad Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday September 2023. Menjadi pemanggilan perdananya ke skuad Timnas Indonesia, Ryan Kurnia pun semringah.

Ryan Kurnia mengaku bangga bisa dipanggil membela Timnas Indonesia. Sebab, hal ini jadi cita-citanya sejak usia belia.

Ryan Kurnia

Tak ayal, Ryan Kurnia pun memastikan bakal mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dia pun membeberkan persiapan yang akan dilakukan sebelum menjalani pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia.

"Iya, belum pernah sebelumnya (dipanggil timnas Indonesia). Ini baru pertama kali gabung timnas Indonesia dan tentunya sangat senang sekali dipanggil sama timnas," ungkap Ryan Kurnia di Stadion Sidolig, Bandung, Selasa (29/8/2023).

"Persiapan, tentunya saya akan berlatih dengan giat untuk persiapan buat di timnas," tuturnya.

"Dari daftarnya itu, tanggal 4 (September) gabung (Timnas Indonesia) dan selesai tanggal 9 atau setelah uji coba. Jadi beres lawan Persija, langsung gabung timnas," bebernya.

