HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gerak Cepat, PT Jakpro Bongkar Rumput JIS Berdasarkan Rekomendasi FIFA

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |16:55 WIB
Gerak Cepat, PT Jakpro Bongkar Rumput JIS Berdasarkan Rekomendasi FIFA
Perbaikan rumput JIS berdasarkan rekomendasi FIFA. (Foto: PT Jakpro)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama PT Jakpro bergerak cepat membenahi Jakarta International Stadium (JIS). Kini, PT Jakpro pun membongkar rumput di JIS, selain pembenahan akses di sana berdasarkan rekomendasi FIFA.

Tenaga Ahli PT Jakpro, Wisnu Wardhana, mengatakan rumput lapangan JIS diganti total dengan rumput baru yang sesuai standar FIFA. Saat ini, pengerjaan pun sedang dilakukan.

JIS

PT Jakpro pun membagikan kepada wartawan gambar dan video terbaru terkait dengan perkembangan perbaikan JIS. Dalam gambar itu, tampak rumput lama dibongkar di setiap sudut.

"Seluruh proses penggantian rumput on progress saat ini,” ujar Wisnu dalam keterangan yang didapat MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (29/8/2023).

“Kami sudah melakukan berbagai macam penelitian dengan jenis-jenis rumput lain di beberapa tempat. Intinya, kami sudah ber-progress untuk persiapan Piala Dunia U-17 nanti," lanjutnya.

Wisnu optimistis seluruh proses perbaikan dapat tepat waktu. Dengan begitu, JIS dapat menjadi venue pelaksanaan Piala Dunia U-17 2023.

Halaman:
1 2
      
