SEPAKBOLA DUNIA

3 Penyerang Timnas Indonesia yang Disiapkan Lawan Turkmenistan Belum Cetak Gol di Liga 1 2023-2024, Shin Tae-yong Tak Salah Pilih?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |16:38 WIB
3 Penyerang Timnas Indonesia yang Disiapkan Lawan Turkmenistan Belum Cetak Gol di Liga 1 2023-2024, Shin Tae-yong Tak Salah Pilih?
Dimas Drajad, 1 dari 3 penyerang Timnas Indonesia yang disiapkan melawan Turkmenistan belum mencetak gol di Liga 1 2023-2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 3 penyerang Timnas Indonesia yang disiapkan melawan Turkmenistan belum cetak gol di Liga 1 2023-2024. Tiga penyerang yang dimaksud adalah Dimas Drajad (Persikabo 1973), Dendy Sulistyawan (Persikabo 1973) dan Aji Kusuma (Persija Jakarta).

Sekadar diketahui, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong baru saja mengumumkan 24 pemain yang dipersiapkan menghadapi Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023. Laga bakal dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat, 8 September 2023 malam WIB.

Dari 24 nama yang dipanggil, tiga di antaranya berposisi sebagai penyerang tengah. Lantas, siapa saja penyerang yang dimaksud?

Berikut 3 penyerang Timnas Indonesia yang disiapkan melawan Turkmenistan belum cetak gol di Liga 1 2023-2024:

3. Aji Kusuma (Persija Jakarta)

Aji Kusuma

Ini pertama kalinya Aji Kusuma dipanggil ke Timnas Indonesia. Tentunya, penyerang Persija Jakarta ini tak mau menyia-nyiakan kesempatan membela skuad Garuda.

Sayangnya, dari delapan laga yang dimainkan bersama Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024, Aji Kusuma belum mencetak satu gol pun. Terbaru, ia bermain 24 menit saat Persija Jakarta ditahan Arema FC 2-2 di pekan kesembilan Liga 1 2023-2024.


1 2
      
