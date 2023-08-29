Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Soroti Kemarahan Shin Tae-yong yang Tidak Senang dengan Kinerja Wasit di Piala AFF U-23 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |16:13 WIB
Media Vietnam Soroti Kemarahan Shin Tae-yong yang Tidak Senang dengan Kinerja Wasit di Piala AFF U-23 2023
Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

HANOI - Media asal Vietnam, The Thao 247 menyoroti kemarahan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Shin Tae-yong usai gelaran Piala AFF U-23 2023. Media Vietnam itu melihat Shin Tae-yong marah-marah dan terus memberikan kritik terhadap kinerja wasit di Piala AFF U-23 2023.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-23 harus puas menjadi runner-up Piala AFF U-23 2023. Timnas Indonesia U-23 kalah dari Vietnam U-23 pada partai final dengan skor 0-0 (5-6 adu penalti) di Rayong Provincial Stadium, Sabtu 26 Agustus 2023 malam WIB.

The Thao menuliskan, tim asuhan Hoang Anh Tuah dan Timnas Indonesia U-23 berbanding terbalik dengan pergelaran Piala AFF U-23 2023. Sebab, Vietnam bahagia menyambut gelar juara, sedangkan Shin Tae-tong terus-terus mengkritik wasit.

"Setelah 120 menit bertanding melalui adu penalti, Vietnam U-23 sukses mempertahankan mahkota AFF. Bertentangan dengan banyaknya kegembiraan yang dialami Dinh Xuan Tien dan rekan satu timnya, Timnas Indonesia U-23 justru sangat kecewa dan kesakitan," tulis media asal Vietnam tersebut.

Shin Tae-yong

"Khususnya, pelatih kepala Shin Tae Yong dari U23 Indonesia terus-menerus mengkritik kinerja wasit saat kalah dari Vietnam U-23," tambah akun itu.

Sebelumnya, Shin Tae-yong mengatakan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara (AFF) untuk mempertimbangkan penggunaan VAR dalam Piala AFF ataupun turnamen lainnya. Itu agar bisa membantu tugas wasit di lapangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/12/11/1655083/timnas-indonesia-u22-gagal-total-di-sea-games-2025-tangisan-jens-raven-pecah-els.webp
Timnas Indonesia U-22 Gagal Total di SEA Games 2025, Tangisan Jens Raven Pecah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/timnas_futsal_putri_indonesia_membantai_myanmar_4.jpg
Timnas Futsal Putri Indonesia Bantai Myanmar 4-0, Buka Peluang ke Semifinal SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement