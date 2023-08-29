Media Vietnam Soroti Kemarahan Shin Tae-yong yang Tidak Senang dengan Kinerja Wasit di Piala AFF U-23 2023

HANOI - Media asal Vietnam, The Thao 247 menyoroti kemarahan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Shin Tae-yong usai gelaran Piala AFF U-23 2023. Media Vietnam itu melihat Shin Tae-yong marah-marah dan terus memberikan kritik terhadap kinerja wasit di Piala AFF U-23 2023.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-23 harus puas menjadi runner-up Piala AFF U-23 2023. Timnas Indonesia U-23 kalah dari Vietnam U-23 pada partai final dengan skor 0-0 (5-6 adu penalti) di Rayong Provincial Stadium, Sabtu 26 Agustus 2023 malam WIB.

The Thao menuliskan, tim asuhan Hoang Anh Tuah dan Timnas Indonesia U-23 berbanding terbalik dengan pergelaran Piala AFF U-23 2023. Sebab, Vietnam bahagia menyambut gelar juara, sedangkan Shin Tae-tong terus-terus mengkritik wasit.

"Setelah 120 menit bertanding melalui adu penalti, Vietnam U-23 sukses mempertahankan mahkota AFF. Bertentangan dengan banyaknya kegembiraan yang dialami Dinh Xuan Tien dan rekan satu timnya, Timnas Indonesia U-23 justru sangat kecewa dan kesakitan," tulis media asal Vietnam tersebut.

"Khususnya, pelatih kepala Shin Tae Yong dari U23 Indonesia terus-menerus mengkritik kinerja wasit saat kalah dari Vietnam U-23," tambah akun itu.

Sebelumnya, Shin Tae-yong mengatakan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara (AFF) untuk mempertimbangkan penggunaan VAR dalam Piala AFF ataupun turnamen lainnya. Itu agar bisa membantu tugas wasit di lapangan.