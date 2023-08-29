Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lionel Messi Terancam Kena Sanksi Usai Jadi Pahlawan Inter Miami dalam Debutnya di MLS

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |14:38 WIB
Lionel Messi Terancam Kena Sanksi Usai Jadi Pahlawan Inter Miami dalam Debutnya di MLS
Lionel Messi kala membela Inter Miami. (Foto: Instagram/@leomessi)
LIONEL Messi terancam kena sanksi usai jadi pahlawan Inter Miami dalam laga debutnya di ajang Major League Soccer (MLS). Penyebabnya, Messi telah melanggar peraturan media MLS karena tidak berbicara dengan wartawan usai laga.

Sebagaimana diketahui, Messi baru saja menjalani laga debutnya di MLS bersama Inter Miami pada Minggu 27 Agustus 2023. Melawan New York Red Bulls, La Pulga -julukan Messi- yang dimainkan pada babak kedua dapat tampil mengesankan.

Lionel Messi

Bahkan, Messi turut jadi pahlawan kemenangan Inter Miami pada laga itu. Megabintang asal Argentina itu mencetak gol di menit ke-89 sehingga membawa Inter Miami menang dengan skor 2-0.

Sayangnya, kegemilangan Messi dalam laga debutnya di MLS kini tercoreng dengan ancaman terkena hukuman. Dilansir dari Daily Mail, Selasa (29/8/2023), Lionel Messi dinilai melanggar peraturan media MLS karena tidak berbicara kepada wartawan setelah laga.

Dalam aturan di MLS, klub harus memastikan para pemain harus diwawancarai pada setiap pertandingan. Tetapi, Messi diketahui malah langsung pergi ke ruang ganti usai laga Inter Miami kontra New York Red Bulls rampung digelar.

