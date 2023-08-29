Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17: Sanggup Bikin Kejutan Garuda Asia?

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |14:34 WIB
Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17: Sanggup Bikin Kejutan Garuda Asia?
Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Korea Selatan U-17 di laga uji coba (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 bisa Anda ketahui di akhir artikel ini. Menghadapi lawan sulit, bisakah Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- membuat kejutan di laga nanti?

Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Korea Selatan U-17 di laga uji coba. Pertandingan ini menjadi persiapan kedua tim jelang tampil di ajang Piala Dunia U-17 2023 yang akan berlangsung pada November mendatang.

Laga uji coba kontra Korea Selatan U-17 INI dihelat sebelum Skuad Garuda Asia berangkat ke Jerman untuk melakoni pemusatan latihan (TC). TC sendiri akan berlangsung pada September sampai dengan Oktober 2023.

Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17 berlangsung pada Rabu 30 Agustus 2023. Pertandingan akan digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekas, Jawa Barat, pukul 19.00 WIB.

Pelatih Bima Sakti Tukiman sangat antusias menatap laga melawan Korea Selatan. Sebab, Timnas Indonesia U-17 bakal mendapat banyak pengalaman berharga dari laga uji coba itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188025/fadly_alberto-GFQU_large.jpg
Nova Arianto di Mata Bintang Timnas Indonesia U-17 Fadly Alberto: Pelatih Disiplin, tapi Juga Sosok Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188024/fadly_alberto-r3AE_large.jpg
Kisah Fadly Alberto, Bintang Timnas Indonesia U-17 yang Ingin Sekali Berkarier di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188012/alexander_zwiers-CeMJ_large.jpg
Kisah Manajer Timnas Indonesia U-17 yang Kaget dengan Cara Kerja Alexander Zwiers Siapkan Timnas Indonesia dari U-17 hingga Senior
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187772/timnas_indonesia_u_17-hIg4_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Ukir Sejarah di Piala Dunia U-17 2025, Zaki Iskandar Ungkap Pentingnya Pendekatan Psikologis
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/12/11/1655083/timnas-indonesia-u22-gagal-total-di-sea-games-2025-tangisan-jens-raven-pecah-els.webp
Timnas Indonesia U-22 Gagal Total di SEA Games 2025, Tangisan Jens Raven Pecah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/12/tim_nasional_futsal_putri_indonesia_menjalani_laga.jpg
SEA Games 2025: Tampil Menekan, Timnas Futsal Putri Indonesia Akui Keunggulan Vietnam di Laga Perdana
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement