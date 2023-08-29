Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17: Sanggup Bikin Kejutan Garuda Asia?

Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Korea Selatan U-17 di laga uji coba (Foto: PSSI)

JADWAL Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 bisa Anda ketahui di akhir artikel ini. Menghadapi lawan sulit, bisakah Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- membuat kejutan di laga nanti?

Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Korea Selatan U-17 di laga uji coba. Pertandingan ini menjadi persiapan kedua tim jelang tampil di ajang Piala Dunia U-17 2023 yang akan berlangsung pada November mendatang.

Laga uji coba kontra Korea Selatan U-17 INI dihelat sebelum Skuad Garuda Asia berangkat ke Jerman untuk melakoni pemusatan latihan (TC). TC sendiri akan berlangsung pada September sampai dengan Oktober 2023.

Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17 berlangsung pada Rabu 30 Agustus 2023. Pertandingan akan digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekas, Jawa Barat, pukul 19.00 WIB.

Pelatih Bima Sakti Tukiman sangat antusias menatap laga melawan Korea Selatan. Sebab, Timnas Indonesia U-17 bakal mendapat banyak pengalaman berharga dari laga uji coba itu.