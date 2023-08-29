3 Negara yang Diuntungkan jika Timnas Indonesia Absen dari Piala AFF, Nomor 1 Rival Terkuat!

Berikut 3 negara yang diuntungkan jika Timnas Indonesia absen dari Piala AFF. (Foto: VFF)

SEBANYAK 3 negara yang diuntungkan jika Timnas Indonesia absen dari Piala AFF akan diulas Okezone. Setelah mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari wasit final Piala AFF U-23 2023, Hiroki Kasahara, Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, angkat bicara.

Ia mengatakan wasit berat sebelah dalam laga yang dimenangkan Timnas Vietnam U-23 atas Timnas Indonesia U-23 via adu penalti tersebut. Karena itu, Sumardji bakal mengevaluasi ulang keikutsertaan Timnas Indonesia di berbagai turnamen AFF.

“Ini kan, terutama ini case yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran. Pendek kata ada berat sebelah begitu ya di final kemarin,” kata Sumardji kepada awak media di Jakarta.

“Kami akan evaluasi seperti apa keikutsertaan kami di AFF ini,” lanjut Sumardji.

Jika Timnas Indonesia absen dari seluruh turnamen AFF, contohnya Piala AFF senior, bakal ada sejumlah negara yang diuntungkan. Siapa saja?

Berikut 3 negara yang diuntungkan jika Timnas Indonesia absen dari Piala AFF:

3. Timnas Vietnam





Timnas Vietnam masih menjadi momok bagi Timnas Indonesia. Terakhir di level senior, Vietnam mengalahkan Timnas Indonesia 2-0 di leg II semifinal Piala AFF 2022.

Namun, potensi level Timnas Vietnam dikejar Timnas Indonesia sangat besar. Sebab, di saat grafik permainan Timnas Indonesia perlahan-lahan menaik di bawah asuhan Shin Tae-yong, Vietnam justru masih meraba-raba permainan di bawah asuhan pelatih asal Prancis, Philippe Troussier.

Karena itu, Timnas Vietnam bakal sangat diuntungkan jika Timnas Indonesia absen dari Piala AFF. Sebab, mereka menjadi lebih berpeluang merebut gelar ketiga di Piala AFF senior.