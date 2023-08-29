Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hitung-hitungan Timnas Indonesia Naik 2 Peringkat di Ranking FIFA jika Menang atas Turkmenistan, Siap Pepet Malaysia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |09:24 WIB
Hitung-hitungan Timnas Indonesia Naik 2 Peringkat di Ranking FIFA jika Menang atas Turkmenistan, Siap Pepet Malaysia!
Timnas Indonesia naik 2 peringkat di ranking FIFA jika menang atas Turkmenistan. (Foto: Faisal Rahman/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

HITUNG-hitungan Timnas Indonesia naik 2 peringkat di ranking FIFA jika menang atas Turkmenistan akan diulas Okezone. Timnas Indonesia dijadwalkan bersua Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat, 8 September 2023 pukul 19.00 WIB.

Skuad Timnas Indonesia kali ini akan diperkuat full pesepakbola dengan usia di atas 23 tahun. Sebab, para pemain U-23 akan memperkuat Timnas Indonesia U-23 yang tampil di Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 pada 6-12 September 2023.

Rafael Struick

(Rafael Struick akan membela Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024)

Meski minus pemain U-23, Timnas Indonesia tetap diperkuat pemain-pemain andalannya. Sejumlah pemain naturalisasi seperti Jordi Amat, Sandy Walsh dan Shayne Pattynama diprediksi akan dipanggil Shin Tae-yong (jika tidak mengalami cedera).

Pemain-pemain yang sempat absen dari skuad Timnas Indonesia senior dalam beberapa bulan terakhir juga kembali dipanggil Shin Tae-yong. Beberapa di antaranya Nadeo Argawinata dan Egy Maulana Vikri.

Karena itu, peluang Timnas Indonesia menang atas Turkmenistan sangat besar. Jika menang atas Turkmenistan, skuad Garuda akan mengalami peningkatan posisi di ranking FIFA.

Jika menang atas Tukmenistan, skuad asuhan Shin Tae-yong mendapatkan 5,41 poin. Tambahan 5,41 poin di atas membuat raihan angka Timnas Indonesia di ranking FIFA menjadi 1,052.87 angka.

Halaman:
1 2
      
