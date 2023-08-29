Gara-Gara Ini, Malaysia Sebut Timnas Indonesia dan Vietnam Bisa Lolos ke Piala Dunia 2026

GARA-gara sama kuat, netizen Malaysia dengan akun @fxqnxa sebut Timnas Indonesia dan Vietnam bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Prediksi tersebut merujuk pada pertandingan final Piala AFF U-23 2023 antara Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23.

Bermain di Stadion Provinsi Rayong, Thailand, pada Sabtu (26/8/2023) malam WIB lalu, Timnas Indonesia U-23 dan Vietnam U-23 tampil sama kuat. Terbukti, pertandingan harus dilanjutkan ke babak extra time setelah bermain imbang 0-0 di waktu normal.

Bahkan, ketika 2×15 menit babak extra time dilangsungkan, Timnas Indonesia U-23 dan Vietnam U-23 masih tampil solid. Kedua belah kubu bermain terbuka saling menyerang dan disiplin dalam menjaga pertahanannya hingga terpaksa harus dilanjutkan ke babak adu penalti.

Pada akhirnya, Vietnam U-23 menang atas Timnas Indonesia U-23 via adu tos-tosan dengan skor 6-5 setelah Quan Van Chuan sukses menggagalkan tendangan penalti kiper Timnas Indonesia U-23, Ernando Ari. Vietnam U-23 pun menjadi juara Piala AFF U-23 2023.

Merujuk pada pertandingan tersebut, netizen Malaysia dengan akun TikTok @fxqnxa tak menampik bahwa Timnas Indonesia U-23 dan Vietnam U-23 sama-sama kuat dan hebat. Permainan apik mereka yang membuat netizen Malaysia itu memprediksi Timnas Indonesia dan Vietnam bisa lolos ke Piala Dunia 2026.

"Sama kuatnya, sama hebatnya (Timnas Indonesia U-23 dan Vietnam U-23)," tulis keterangan netizen Malaysia dengan akun TikTok @fxqnxa, dikutip Selasa (29/8/2023).