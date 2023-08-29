Prediksi Line Up Mematikan Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024: 5 Pemain Abroad hingga Skuad Juara SEA Games 2023 Siap Beraksi!

PREDIKSI line up mematikan Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. Setelah finis runner-up di Piala AFF U-23 2023, Timnas Indonesia U-23 langsung menatap ajang lain, yakni Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung di Stadion Manahan Solo pada 6-12 September 2023.

Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup K bersama Taiwan U-23 dan Turkmenistan U-23. Nantinya, hanya juara grup yang lolos otomatis ke Piala Asia U-23 2024 yang dilangsungkan di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2023.

Demi mendapatkan hasil maksimal di ajang ini, Shin Tae-yong bakal memanggil pemain-pemain terbaiknya ke skuad Timnas Indonesia U-23. Kebetulan, Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 digelar berbarengan dengan FIFA Matchday September 2023, sehingga pemain-pemain terbaik bisa memperkuat skuad Garuda Muda.

Skuad Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 merupakan perpaduan tim juara SEA Games 2023 dan sejumlah pemain yang merumput di luar negeri (abroad). Dalam pola 3-4-3, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Ernando Ari.

Selanjutnya, tiga bek sejajar ada kapten Rizky Ridho, Alfeandra Dewangga dan Elkan Baggott. Komposisi ini merupakan perpaduan terbaik yang dimiliki Timnas Indonesia U-23 saat ini.

Kemudian, Fajar Fathur akan beroperasi sebagai wing back kanan dan Pratama Arhan di sisi sebelahnya. Untuk dua gelandang sentral ditempati dua pesepakbola abroad, yakni Marselino Ferdinan dan Ivar Jenner.