Aksi Gila Spanyol Ingin Tinggalkan UEFA, Barcelona hingga Real Madrid Bakal Dilarang Tampil di Liga Champions!

MADRID - Federasi Sepakbola Spanyol (RFEF) tengah menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir. Terbaru, RFEF mengancam akan keluar dari Konfederasi Sepakbola Eropa (UEFA).

Tindakan tersebut disinyalir sebagai salah satu langkah untuk menyelamatkan sosok Luis Rubiales selaku Presiden RFEF. Seperti diberitakan sebelumnya, desakan agar Rubiales mundur dari jabatannya sebagai Presiden RFEF terus berdatangan.

Rubiales dikecam berbagai pihak usai kedapatan mencium bibir pemain Timnas Putri Spanyol. Hal itu dilakukan kala Timnas Putri Spanyol merayakan gelar juara Piala Dunia Wanita 2023.

Luis Rubiales melakukan tindakan itu kala memberi selamat kepada Jenni Hermoso di podium juara. Secara mengejutkan, dia mencium bibir Hermoso usai berbisik kepada sang pemain.

Banyak yang menganggap perilaku Rubiales sebagai bentuk dari tindak pelecehan seksual. Sontak, Rubiales pun banjir kecaman oleh publik sepakbola Eropa.