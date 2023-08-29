Media Vietnam Sindir Habis-habisan Shin Tae-yong Gara-Gara Gagal Bawa Timnas Indonesia U-23 Juara Piala AFF U-23 2023

MEDIA Vietnam, The Thao 247, menyindir habis-habisan Shin Tae-yong gara-gara gagal membawa Timnas Indonesia U-23 juara Piala AFF U-23 2023. The Thao 247 menyebut pelatih asal Korea Selatan itu terus mencatatkan rekor buruk saat bertemu Timnas Vietnam di level usia mana pun.

Shin Tae-yong sejatinya mampu membawa Timnas Indonesia U-23 mengimbangi Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2023. Terbukti, laga yang digelar di Stadion Provinsi Rayong, Thailand, pada Sabtu (26/8/2023) itu harus dilanjutkan ke babak extra time setelah bermain imbang 0-0 di waktu normal.

Bahkan, ketika 2x15 menit babak extra time dilangsungkan, Timnas Indonesia U-23 dan Vietnam U-23 masih tampil solid. Kedua belah kubu bermain terbuka saling menyerang dan disiplin dalam menjaga pertahanannya hingga laga terpaksa harus dilanjutkan ke babak adu penalti.

Namun, pada akhirnya, Timnas Vietnam U-23 menang atas Timnas Indonesia U-23 via adu tos-tosan dengan skor 6-5 setelah Quan Van Chuan sukses menggagalkan tendangan penalti kiper Timnas Indonesia U-23, Ernando Ari. Timnas Vietnam U-23 pun menjadi juara Piala AFF U-23 2023.

Sebaliknya, Shin Tae-yong gagal membawa skuad Garuda Muda meraih gelar keduanya di ajang tersebut. The Thao 247 pun menyindir habis-habisan pelatih 53 tahun itu gara-gara gagal membawa Timnas Indonesia U-23 juara Piala AFF U-23 2023.

Menurut The Thao 247, Vietnam selalu menjadi mimpi buruk bagi Shin Tae-yong. Bagaimana tidak, pelatih asal Korea Selatan itu terus mencatatkan rekor buruk saat bertemu Vietnam di level usia mana pun.