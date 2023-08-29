5 Pemain Abroad yang Bisa Perkuat Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Main di Inggris!

SEBANYAK 5 pemain abroad yang bisa perkuat Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 akan dibahas Okezone. Dari kelima pesepakbola Indonesia yang berkarier di luar negeri tersebut, salah satu di antaranya main di Inggris!

Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup K bersama Turkmenistan dan Taiwan di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Semua pertandingan grup tersebut akan dilangsungkan di Stadion Manahan Solo pada 6-12 September 2023.

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, akan memulai pemusatan latihan (TC) sebagai persiapan Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 pada 4 September 2023. Meski ajang ini tak masuk agenda FIFA, Shin Tae-yong bisa memanggil pemain-pemain abroad untuk memperkuat Timnas Indonesia U-23.

Pasalnya, Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 berbarengan dengan FIFA Matchday September 2023. Sebagai informasi, FIFA Matchday bulan depan akan dimulai pada 4 hingga 12 September 2023 dan Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 pada 6 hingga 12 September 2023.

Berhubung FIFA Matchday merupakan agenda resmi FIFA, maka klub-klub bisa melepas pemainnya ke Timnas Indonesia U-23. Sebab demikian, Timnas Indonesia U-23 berpeluang bisa diperkuat oleh 5 pemain abroad. Siapa sajakah mereka?

Berikut 5 Pemain Abroad yang Perkuat Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024:

5. Ivar Jenner





Ivar Jenner merupakan salah satu pemain abroad yang berpeluang dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Pemain 19 tahun ini bisa jadi opsi untuk perkuat lini tengah skuad Garuda Muda.

Ivar Jenner sendiri saat ini tengah berkarier bersama klub Liga Belanda 2023-2024, FC Utrecht. Sekarang, tugas PSSI untuk melobi FC Utrecht agar mau melepas gelandang yang sudah memiliki 2 caps bersama Timnas Indonesia senior itu.