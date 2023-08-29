Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Abroad yang Bisa Perkuat Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Main di Inggris!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |07:43 WIB
5 Pemain Abroad yang Bisa Perkuat Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Main di Inggris!
Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 5 pemain abroad yang bisa perkuat Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 akan dibahas Okezone. Dari kelima pesepakbola Indonesia yang berkarier di luar negeri tersebut, salah satu di antaranya main di Inggris!

Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup K bersama Turkmenistan dan Taiwan di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Semua pertandingan grup tersebut akan dilangsungkan di Stadion Manahan Solo pada 6-12 September 2023.

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, akan memulai pemusatan latihan (TC) sebagai persiapan Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 pada 4 September 2023. Meski ajang ini tak masuk agenda FIFA, Shin Tae-yong bisa memanggil pemain-pemain abroad untuk memperkuat Timnas Indonesia U-23.

Pasalnya, Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 berbarengan dengan FIFA Matchday September 2023. Sebagai informasi, FIFA Matchday bulan depan akan dimulai pada 4 hingga 12 September 2023 dan Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 pada 6 hingga 12 September 2023.

Berhubung FIFA Matchday merupakan agenda resmi FIFA, maka klub-klub bisa melepas pemainnya ke Timnas Indonesia U-23. Sebab demikian, Timnas Indonesia U-23 berpeluang bisa diperkuat oleh 5 pemain abroad. Siapa sajakah mereka?

Berikut 5 Pemain Abroad yang Perkuat Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024:

5. Ivar Jenner


Ivar Jenner merupakan salah satu pemain abroad yang berpeluang dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Pemain 19 tahun ini bisa jadi opsi untuk perkuat lini tengah skuad Garuda Muda.

Ivar Jenner sendiri saat ini tengah berkarier bersama klub Liga Belanda 2023-2024, FC Utrecht. Sekarang, tugas PSSI untuk melobi FC Utrecht agar mau melepas gelandang yang sudah memiliki 2 caps bersama Timnas Indonesia senior itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189410/simak_kisah_haru_ciro_alves_yang_mengajukan_proses_naturalisasi_menjadi_wni-VFjJ_large.jpg
Kisah Haru Ciro Alves, Ajukan Proses Naturalisasi WNI karena Jatuh Cinta dan Siap Bantu Sepakbola Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189216/jenson_seelt-9f24_large.jpg
Cerita Pesepakbola Berdarah Indonesia Jenson Seelt yang Ukir Karier Manis di Inggris hingga Jerman di Usia Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189199/calvin_verdonk-Kun7_large.jpg
Kisah Menyentuh Calvin Verdonk, Bek Timnas Indonesia yang Kirim Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188717/justin_hubner-hugQ_large.jpg
Kartu Merah Justin Hubner di Laga Fortuna Sittard vs Ajax Amsterdam Jadi Sorotan, Pengamat: Dia Sering Lakukan Hal Gila
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/12/11/1655111/gagal-lolos-semifinal-sea-games-2025-timnas-indonesia-u22-akhiri-rekor-impresif-14-tahun-foh.webp
Gagal Lolos Semifinal SEA Games 2025, Timnas Indonesia U-22 Akhiri Rekor Impresif 14 Tahun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/leo_rolly_carnandobagas_maulana.jpg
Leo/Bagas Minta Kisi-Kisi dari Sabar/Reza untuk Kalahkan Unggulan Malaysia di Semifinal SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement