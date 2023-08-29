Shin Tae-yong Tunjukkan 6 Momen Timnas Indonesia U-23 Dirugikan di Piala AFF U-23 2023

PELATIH Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong menunjukkan enam momen Timnas Indonesia U-23 saat dirugikan wasit di Piala AFF U-23 2023 kemarin. Momen itu diunggah Shin Tae-yong di akun Instagram pribadinya, @shintaeyong7777.

Juru taktik asal Korea Selatan itu sepertinya masih belum bisa melupakan kekecewaanya atas keputusan wakut di Piala AFF U-23 202. Shin Tae-yong mungunggah potongan video pertandingan bukti Skuad Garuda Muda yang beberapa kali dirugikan dengan keputusan wasit pada ajang tersebut.

Pertama adalah peristiwa penalti yang didapat Malaysia U-23 pada laga pertama Grup B. Pemain keturunan Malaysia, Fergus Tierney, terlihat melakukan diving saat berebut bola dengan Kadek Arel.

Keputusan merugikan lain terjadi ketika Timnas Indonesia U-23 dihukum penalti kontroversial, kali ini di final Piala AFF U-23 melawan Vietnam. Penalti itu diberikan usai Alfeandra Dewangga dianggap menjegal Nguyen Minh Quang.

Padahal, dalam tayangan ulang Minh Quang terjatuh tanpa ada kontak kaki dengan Dewangga. Beruntung penalti tersebut berhasil dimentahkan Ernando Ari yang bertugas di bawah mistar gawang.