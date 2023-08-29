Pelatih Korea Selatan U-17 Klaim Timnya Tak Alami Kendala Jelang Hadapi Timnas Indonesia U-17

Timnas Korea Selatan U-17 di sesi latihan bersama (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)

JAKARTA – Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Korea Selatan U-17 dalam laga uji coba. Skuad muda Taeguk Warriors -julukan Timnas Korea Selatan- yang sudah berada di Jakarta, sama sekali tidak mengalami kendala soal adaptasi cuaca.

Hal tersebut diungkapkan oleh pelatih Korea Selatan U-17, Byun Seomg-hwan. Byun mengungkapkan kalau cuaca justru lebih panas ketika mereka berada di Thailand kala melakoni Piala Asia U-17 2023.

“Saat kami di Thailand, cuacanya terlalu panas,” ujar Byun kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, dikutip Selasa (29/8/2023).

Sementara untuk di Indonesia, Byun mengaku cuacanya lebih baik ketimbang di Korea. Oleh karena itu Byung menjelaskan bahwa para pemain Korea Selatan U-17 sama sekali tidak ada kendala soal adaptasi cuaca.

“Tapi di sini dibandingkan dengan Korea, cuacanya lebih sejuk. Jadi kondisi kami sangat baik dan cuacanya bagus,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Korea Selatan U-17 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (30/8/2023) 19.00 WIB. Pertandingan ini merupakan bagian dari persiapan Skuad Garuda Muda menatap Piala Dunia U-17 2023.