Shin Tae-yong Minta Piala AFF Harus Didukung Teknologi VAR

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong mengatakan gelaran sekelas Piala AFF sudah seharusnya menggunakan video assistant referee (VAR). Hal tersebut guna mengurangi keputusan kontroversial dari wasit.

Sebagaimana diketahui, Shin Tae-yong sempat kecewa dengan kepemimpinan wasit pada Piala AFF U-23. Sebab, Shin menilai dari fase grup sampai babak final keputusan wasit selalu berat sebelah dan merugikan Timnas Indonesia U-23.

Shin Tae-yong mengatakan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara (AFF) untuk mempertimbangkan penggunaan VAR dalam Piala AFF ataupun turnamen lainnya. Teknologi VAR nantinya diharapkan bisa membantu tugas wasit di lapangan.

"Saya berharap VAR cepat diperkenalkan untuk membantu perkembangan sepak bola AFF," kata Shin Tae-yong dilansir dari Instagram pribadinya, Selasa (29/8/2023).

Pada gelaran Piala AFF U-23 kemarin, Shin Tae-yong beberapa kali melakukan protes keras atas keputusan wasit di lapangan. Salah satunya di partai final saat Garuda Muda menghadapi Vietnam U-23.