Tak Diapresiasi, Pahlawan Timnas Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2023 Tidak Dipanggil ke Kualifikasi Piala Asia U-23 2024

PENJAGA gawang Timnas Vietnam U-23, Quan Van Chuan, tidak dipanggil ke Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Hal itu terhitung mengejutkan, mengingat kiper 22 tahun itu merupakan pahlawan The Golden Star Warriors di final Piala AFF U-23 2023.

Sebagaimana diketahui, Quan Van Chuan sukses menggagalkan tendangan penalti kiper Timnas Indonesia U-23, Ernando Ari, di final Piala AFF U-23 2023. Laga ini digelar di Stadion Provinsi Rayong, Thailand, pada Sabtu 26 Agustus 2023 malam WIB.

(Quan Van Cuan absen di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. (Foto: The Thao 247)

Berkat aksinya yang menggagalkan penalti Ernando Ari, Quan Van Chuan menjadi pahlawan tim besutan Hoang Anh Tuan itu yang menang atas Timnas Indonesia U-23 via adu penalti dengan skor 6-5. Timnas Vietnam U-23 pun menjadi juara Piala AFF U-23 2023.

Tak lama setelah itu, The Thao 247 melaporkan 10 pemain Vietnam U-23 jebolan Piala AFF U-23 2023 dipanggil oleh pelatih Timnas Vietnam U-23, Philippe Troussier. Pemanggilan itu sebagai persiapan menatap Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 pada September 2023.

Namun, secara mengejutkan, Philippe Troussier tidak memanggil Quan Van Chuan. Padahal, kiper 22 tahun itu merupakan pahlawan Timnas Vietnam U-23 sekaligus menjadi kiper terbaik di Piala AFF U-23 2023.

Menurut The Thao 247, fakta tidak dipanggilnya kiper tersebut bukan karena masalah profesional. Ia dilarang bermain 2 pertandingan oleh AFC karena mendapat kartu merah langsung di perempatfinal Piala Asia U-23 2022 saat menghadapi Arab Saudi.