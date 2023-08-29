Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Diperkuat 24 Pemain untuk Hadapi Turkmenistan, Banyak Nama Baru!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |05:47 WIB
Timnas Indonesia Diperkuat 24 Pemain untuk Hadapi Turkmenistan, Banyak Nama Baru!
Marc Klok dipanggil Timnas Indonesia untuk menghadapi Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023. (Foto: Faisal Rahman/MPI)
KETUA Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, mengonfirmasi Timnas Indonesia senior akan diperkuat 24 pemain untuk menghadapi Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat, 8 September 2023.

Menurut Sumardji dari 24 pemain yang dipanggil, banyak wajah baru. Munculnya wajah baru tidak mengherankan.

Timnas Indonesia vs Turkmenistan

Sebab, banyak personel Timnas Indonesia senior yang berusia di bawah 23 tahun, akan turun di Kualifikasi Piala Asia U-23 2023 di Stadion Manahan Solo pada 6-12 September 2023. Karena itu, posisi peninggalan Marselino Ferdinan dan kawan-kawan di Timnas Indonesia senior akan digantikan pemain lain.

"Untuk Timnas Indonesia senior, kami panggil 24 pemain. Sebanyak 24 pemain itu pemain-pemain memang usianya sudah 23 tahun ke atas," kata Sumardji.

"Artinya memang yang dipersiapkan untuk senior, bukan U-23," katanya.

Sumardji mengatakan pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia senior akan berlangsung di Surabaya. Di saat bersamaan juga digelar TC Timnas Indonesia U-23 di Solo.

