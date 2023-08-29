Advertisement
LIGA INDONESIA

Cerita Bintang Persib Bandung Dedi Kusnandar Pernah Nangis Gara-Gara Duit Rp10 Ribu

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |20:21 WIB
Cerita Bintang Persib Bandung Dedi Kusnandar Pernah Nangis Gara-Gara Duit Rp10 Ribu
Dedi Kusnandar berbagi kisah soal perjalanan kariernya di sepakbola. (Foto: Instagram/@dedikusnandar11)
CERITA pemain bintang Persib Bandung, Dedi Kusnandar, yang pernah menangis gara-gara duit Rp10 ribu menarik untuk diulas. Momen ini terjadi saat pemain yang akrab disapa Dado itu masih berusia 10 tahun dan tengah menimba ilmu di SSB UNI.

Pada saat berlatih di SSB UNI ini, Dedi Kusnandar harus menempuh jarak cukup jauh saat akan latihan. Biasanya, Dado akan berangkat nebeng bersama temannya. Namun saat pulang, dirinya akan naik angkot.

Dedi Kusnandar

Suatu hari, orangtua Dado menyelipkan uang sebanyak Rp10 ribu untuk ongkos naik angkot saat pulang. Akan tetapi, pemain bernomor punggung 11 di Persib itu tidak mengetahui bahwa orangtuanya menyelipkan uang di tasnya.

"Kan dulu tuh namanya anak bocah 10 tahun kan, orangtua kan takut diculik. Dikasih uang ongkos," ujar Dedi Kusnandar, melansir channel Youtube Jebreeetmedia TV, Selasa (29/8/2023).

"Ongkosnya kan tahu, kalau disimpan di saku takut jatuh kan. Namanya orangtua takut, diselipkanlah di tas. Gue kan enggak tahu, enggak bilang dia," sambungnya.

Akibat ketidaktahuannya itu, saat selesai latihan Dado kebingungan. Dirinya mencari-cari uang untuk ongkos pulang di saku celananya, namun tidak ada. Terlebih, dirinya yang masih baru di SSB UNI sehingga masih canggung untuk meminjam uang.

Dengan sangat terpaksa, Dado yang telah lelah latihan harus berjalan kaki hingga sampai rumah. Dirinya hanya mengingat-ngingat rute angkot agar tidak nyasar.

"Pulang beres latihan, gue cari-cari enggak ada uang. Orang baru daftar kan di UNI juga, malu-malu pinjam," tutur Dedi Kusnandar.

"Ya sudah mau gimana lagi (jalan). Yang penting mah nginget-nginget jalannya angkot gitu saja," jelasnya.

