Persija Jakarta vs Persib Bandung: Bidik 3 Poin, Alberto Rodriguez Yakin Mampu Benamkan Macan Kemayoran

BANDUNG – Pemain Persib Bandung, Alberto Rodriguez, menatap optimis laga kontra Persija Jakarta dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Membidik 3 poin, Alberto Rodriguez pun yakin bisa memenangkan laga Persija Jakarta vs Persib Bandung.

Bagi Alberto Rodriguez, duel Persib melawan Persija sarat akan gengsi. Namun, dia memastikan timnya punya modal untuk meraih tiga poin untuk melawan skuad Macan Kemayoran -julukan Persija.

“Saya tahu ini adalah pertandingan yang sangat penting. Tim sekarang memiliki kepercayaan diri. Kami akan sangat siap untuk meraih tiga poin,” ucap Alberto Rodriguez, dilansir dari laman Persib, Selasa (29/8/2023).

"Situasi tim pada awalnya bukanlah yang terbaik atau yang kami semua inginkan. Kini, kami berkembang dan mendapatkan hasil yang baik,” ucapnya.