Perdana Lakoni Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung, Alberto Rodriguez Akui Antusias

BANDUNG – Pemain anyar Persib Bandung, Alberto Rodriguez mengaku antusias menantikan pertandingan melawan Persija Jakarta di pekan ke-11 Liga 1 2023-2024 pada Sabtu 2 September 2023 mendatang. Sebab baginya itu akan menjadi pengalaman pertamanya tampil di pertandingan yang penuh rivalitas di sepakbola Indonesia.

Menariknya, Alberto Rodriguez mengaku sudah mengetahui rivalitas antara Persib dengan Persija. Menurutnya, pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta ini sangat penting.

Karena itu, Alberto Rodriguez menilai kemenangan harus didapatkan timnya saat beraksi di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi nanti.

"Saya tahu ini adalah pertandingan yang sangat penting, tim sekarang memiliki kepercayaan diri dan kami akan sangat siap untuk meraih 3 poin," kata Alberto Rodriguez, Selasa (29/8/2023).

Bek asal Spanyol ini semakin percaya diri lantaran lini pertahanan timnya sudah mengalami peningkatan. Bahkan mampu meraih kemenangan di dua laga sebelumnya.

"Saya sangat senang dengan peningkatan di lini pertahanan, adaptasi saya berjalan sangat baik dari hari ke hari," tuturnya.