Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Perdana Lakoni Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung, Alberto Rodriguez Akui Antusias

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |14:11 WIB
Perdana Lakoni Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung, Alberto Rodriguez Akui Antusias
Pemain Persib Bandung, Alberto Rodriguez. (Foto: Instagram/albertoguezmartin)
A
A
A

BANDUNG – Pemain anyar Persib Bandung, Alberto Rodriguez mengaku antusias menantikan pertandingan melawan Persija Jakarta di pekan ke-11 Liga 1 2023-2024 pada Sabtu 2 September 2023 mendatang. Sebab baginya itu akan menjadi pengalaman pertamanya tampil di pertandingan yang penuh rivalitas di sepakbola Indonesia.

Menariknya, Alberto Rodriguez mengaku sudah mengetahui rivalitas antara Persib dengan Persija. Menurutnya, pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta ini sangat penting.

Karena itu, Alberto Rodriguez menilai kemenangan harus didapatkan timnya saat beraksi di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi nanti.

"Saya tahu ini adalah pertandingan yang sangat penting, tim sekarang memiliki kepercayaan diri dan kami akan sangat siap untuk meraih 3 poin," kata Alberto Rodriguez, Selasa (29/8/2023).

Alberto Rodriguez

Bek asal Spanyol ini semakin percaya diri lantaran lini pertahanan timnya sudah mengalami peningkatan. Bahkan mampu meraih kemenangan di dua laga sebelumnya.

"Saya sangat senang dengan peningkatan di lini pertahanan, adaptasi saya berjalan sangat baik dari hari ke hari," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/12/11/1655059/perjalanan-timnas-indonesia-u22-terhenti-di-sea-games-2025-jht.webp
Timnas Indonesia Gagal Total, Tak Lolos Semifinal SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/12/ivar_jenner_5_bekerja_keras_saat_timnas_indonesi.jpg
Timnas Indonesia U-22 Gagal ke Semifinal SEA Games 2025, Rekor 14 Tahun Resmi Hancur
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement