Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Ronald Fagundez, Legenda PSM Makassar yang Banting Setir Jadi Tukang Roti

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |13:29 WIB
Kisah Ronald Fagundez, Legenda PSM Makassar yang Banting Setir Jadi Tukang Roti
Ronald Fagundez merupakan legenda PSM Makassar. (Foto: Instagram/@nancyfagundez)
A
A
A

KISAH Ronald Fagundez legenda PSM Makassar yang banting setir jadi tukang roti akan diulas dalam artikel ini. Sebab, kisah Ronald Fagundez mencuri perhatian.

Sejak 2018, Ronald Fagundez memang lebih fokus bersama istri, Nancy Kondengis, perempuan asli Makassar, menetap di Kota Daeng. Keduanya sepakat bersama-sama mengasuh kedua buah hatinya, Franco (15 tahun) dan Alexandra (3,5 tahun). Dia membangun bisnis baru, yakni berjualan roti.

Ronald Fagundez

Meski begitu, Ronald mengaku tidak bisa lepas dari dunia sepakbola yang pernah membesarkan namanya. Di samping masih aktif bermain di turnamen tarkam, dia juga selalu mendukung penuh klub pertama yang dibelanya dulu, yaitu PSM Makassar.

Bahkan, pria asal Uruguay itu bercita-cita kelak dapat menjadi seorang pelatih bola. Pemain yang terkenal dengan nomor punggung 28 ini sedang berupaya mendapat lisensi kepelatihan untuk klub di Indonesia.

Hal itu dilandasi karena kecintaannya pada dunia sepakbola. Ronald bahkan menilai besarnya potensi bibit-bibit muda dalam kemajuan sepakbola di masa mendatang.

Seperti diketahui, sosok Ronald Fagundez pernah begitu dipuji kala masih aktif membela PSM Makassar pada 2003-2006. Dia pun dikenal dengan skill permainan yang mumpuni dan akurasi umpan yang tepat serta menjadikannya roh dari skuad yang dibelanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189410/simak_kisah_haru_ciro_alves_yang_mengajukan_proses_naturalisasi_menjadi_wni-VFjJ_large.jpg
Kisah Haru Ciro Alves, Ajukan Proses Naturalisasi WNI karena Jatuh Cinta dan Siap Bantu Sepakbola Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189216/jenson_seelt-9f24_large.jpg
Cerita Pesepakbola Berdarah Indonesia Jenson Seelt yang Ukir Karier Manis di Inggris hingga Jerman di Usia Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189199/calvin_verdonk-Kun7_large.jpg
Kisah Menyentuh Calvin Verdonk, Bek Timnas Indonesia yang Kirim Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188717/justin_hubner-hugQ_large.jpg
Kartu Merah Justin Hubner di Laga Fortuna Sittard vs Ajax Amsterdam Jadi Sorotan, Pengamat: Dia Sering Lakukan Hal Gila
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/13/51/1655163/jadwal-lengkap-sea-games-2025-hari-ini-tenis-beregu-indonesia-bidik-emas-kbk.webp
Jadwal Lengkap SEA Games 2025 Hari Ini: Tenis Beregu Indonesia Bidik Emas!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/11/jafar_hidayatullahfelisha_alberta_nathaniel_pasar.jpg
Rachel/Febi dan Jafar/Felisha Terhenti di Semifinal SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement