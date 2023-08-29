Kisah Ronald Fagundez, Legenda PSM Makassar yang Banting Setir Jadi Tukang Roti

KISAH Ronald Fagundez legenda PSM Makassar yang banting setir jadi tukang roti akan diulas dalam artikel ini. Sebab, kisah Ronald Fagundez mencuri perhatian.

Sejak 2018, Ronald Fagundez memang lebih fokus bersama istri, Nancy Kondengis, perempuan asli Makassar, menetap di Kota Daeng. Keduanya sepakat bersama-sama mengasuh kedua buah hatinya, Franco (15 tahun) dan Alexandra (3,5 tahun). Dia membangun bisnis baru, yakni berjualan roti.

Meski begitu, Ronald mengaku tidak bisa lepas dari dunia sepakbola yang pernah membesarkan namanya. Di samping masih aktif bermain di turnamen tarkam, dia juga selalu mendukung penuh klub pertama yang dibelanya dulu, yaitu PSM Makassar.

Bahkan, pria asal Uruguay itu bercita-cita kelak dapat menjadi seorang pelatih bola. Pemain yang terkenal dengan nomor punggung 28 ini sedang berupaya mendapat lisensi kepelatihan untuk klub di Indonesia.

Hal itu dilandasi karena kecintaannya pada dunia sepakbola. Ronald bahkan menilai besarnya potensi bibit-bibit muda dalam kemajuan sepakbola di masa mendatang.

Seperti diketahui, sosok Ronald Fagundez pernah begitu dipuji kala masih aktif membela PSM Makassar pada 2003-2006. Dia pun dikenal dengan skill permainan yang mumpuni dan akurasi umpan yang tepat serta menjadikannya roh dari skuad yang dibelanya.