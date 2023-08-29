Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Inter Milan Ditinggalkan Banyak Pemain Bintang, Simone Inzaghi Tak Khawatir

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |10:12 WIB
Inter Milan Ditinggalkan Banyak Pemain Bintang, Simone Inzaghi Tak Khawatir
Simone Inzaghi percaya skuad Inter Milan yang sekarang bisa bersaing memperebutkan banyak gelar. (Foto: Instagram/inter)
A
A
A

MILAN – Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi banyak kehilangan pemain bintang dan penting di bursa transfer musim panas 2023. Meski begitu, hal tersebut ternyata tak membuat Inzaghi khawatir karena ia pun percaya diri dengan skuadnya saat ini.

Sejumlah pemain penting Inter Milan di musim lalu nyatanya memang baru saja meninggalkan tim berjuluk Nerarruzzi tersebut. Sebut saja seperti Romelu Lukaku, Edin Dzeko, Andre Onana, Marcelo Brozovic, dan Milan Skriniar yang telah hengkang dari Giuseppe Meazza.

Namun di sisi lain, tim berjuluk Nerazzurri ini juga cukup aktif di jendela transfer musim panas 2023. Beberapa diantara yang berhasil didatangkan yakni Juan Cuadrado, Marcus Thuram, Yann Sommer, dan terbaru Alexis Sanchez.

Kehadiran para pemain baru dan yang sudah ada pun membuat Inzaghi sama sekali tidak risau dengan kepergian sejumlah pesepakbola bintangnya musim lalu. Walaupun memang pemain-pemain tersebut merupakan sosok penting, Inzaghi kini lebih menaruh harapan besar kepada skuadnya saat ini.

Simone Inzaghi

“Itulah yang kami harapkan,” tutur Inzaghi, dilansir dari Football Italia, Selasa (29/8/2023).

“Kami tahu bahwa kami kehilangan pemain-pemain penting, kami mengganti 10 anggota skuad dan tidak ada gunanya menyangkal hal itu,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/12/11/1655111/gagal-lolos-semifinal-sea-games-2025-timnas-indonesia-u22-akhiri-rekor-impresif-14-tahun-foh.webp
Gagal Lolos Semifinal SEA Games 2025, Timnas Indonesia U-22 Akhiri Rekor Impresif 14 Tahun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/12/timnas_futsal_putri_indonesia_kalah_1_3_dari_vietn.jpg
Vietnam Terlalu Tangguh, Timnas Futsal Putri Indonesia Kalah 1-3 di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement