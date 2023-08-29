Inter Milan Ditinggalkan Banyak Pemain Bintang, Simone Inzaghi Tak Khawatir

MILAN – Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi banyak kehilangan pemain bintang dan penting di bursa transfer musim panas 2023. Meski begitu, hal tersebut ternyata tak membuat Inzaghi khawatir karena ia pun percaya diri dengan skuadnya saat ini.

Sejumlah pemain penting Inter Milan di musim lalu nyatanya memang baru saja meninggalkan tim berjuluk Nerarruzzi tersebut. Sebut saja seperti Romelu Lukaku, Edin Dzeko, Andre Onana, Marcelo Brozovic, dan Milan Skriniar yang telah hengkang dari Giuseppe Meazza.

Namun di sisi lain, tim berjuluk Nerazzurri ini juga cukup aktif di jendela transfer musim panas 2023. Beberapa diantara yang berhasil didatangkan yakni Juan Cuadrado, Marcus Thuram, Yann Sommer, dan terbaru Alexis Sanchez.

Kehadiran para pemain baru dan yang sudah ada pun membuat Inzaghi sama sekali tidak risau dengan kepergian sejumlah pesepakbola bintangnya musim lalu. Walaupun memang pemain-pemain tersebut merupakan sosok penting, Inzaghi kini lebih menaruh harapan besar kepada skuadnya saat ini.

“Itulah yang kami harapkan,” tutur Inzaghi, dilansir dari Football Italia, Selasa (29/8/2023).

“Kami tahu bahwa kami kehilangan pemain-pemain penting, kami mengganti 10 anggota skuad dan tidak ada gunanya menyangkal hal itu,” lanjutnya.