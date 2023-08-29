Advertisement
LIGA SPANYOL

Dengar Kabar Vinicius Junior Cedera, Manchester United Langsung Tawarkan Anthony Martial ke Real Madrid

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |17:22 WIB
Dengar Kabar Vinicius Junior Cedera, Manchester United Langsung Tawarkan Anthony Martial ke Real Madrid
Pemain Real Madrid, Vinicius Junior. (Foto: Reuters)
A
A
A

MADRID - Real Madrid saat ini sedang gelisah karena salah satu pemain terbaik mereka, Vinicius Junior mengalami cedera dan diperkirakan absen selama enam pekan. Kabar buruk itu lantas menjadi sebuah hal baik untuk klub lain, sebab dikabarkan berbagai tim mencoba menawarkan pemain mereka kepada Madrid.

Tentu yang paling menarik adalah Man United. Sebab tim berjuluk Setan Merah itu dengan gerak cepat langsung menyodorkan Anthony Martial kepada Madrid.

Dilansir dari Football Espana, Selasa (29/8/2023), Real Madrid dikabarkan mendapatkan banyak tawaran penyerang dari sejumlah klub. Tawaran itu untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Vinicius.

"Banyak pemain yang ditawarkan ke Real Madrid jika merasa ingin memperkuat di bursa transfer. Kemarin, diberitakan bahwa Antony Martial telah ditawari Manchester United ke Real Madrid," tulis Football Espana, Selasa (29/8/2023).

Vinicius Junior

"Sementara Marca mengklaim bahwa kantor di Santiago Bernabeu telah dibanjiri tawaran penyerang dari seluruh Eropa sejak Jumat," tambah pernyataan media Spanyol tersebut.

Sebagaimana diketahui, Vinicius Junior mengalami cedera pada akhir pekan lalu saat Real Madrid bertandang ke markas Celta Vigo dalam lanjutan La Liga 2023-2024, Sabtu 26 Agustus 2023. Pemain itu tampil hanya 15 menit karena mengeluh sakit pada salah satu bagian kakinya.

