5 Calon Top Skor Liga Champions 2023-2024 Setelah Resmi Tak Diikuti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, Nomor 1 Lagi Gacor Bareng Klub Baru

TERDAPAT 5 calon top skor Liga Champions 2023-2024 setelah resmi tak diikuti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi akan dibahas Okezone di artikel ini. Pindahnya Messi dari Paris Saint-Germain (PSG) ke Inter Miami di bursa transfer musim panas 2023 menandakan era Ronaldo dan Messi di kompetisi antarklub Eropa itu berakhir.

Ronaldo tentu lebih dulu meninggalkan Liga Champions saat memutuskan bergabung dengan klub Arab Saudi, Al Nassr pada Januari 2023 silam. Lantas dengan tidak adanya jagoan Liga Champions seperti Messi dan Ronaldo, maka siapa pemain yang bisa bersinar dan merebut status top skor di musim 2023-2024 ini?

Berikut 5 Calon Top Skor Liga Champions 2023-2024 Setelah Resmi Tak Diikuti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi:

5. Victor Osimhen (Napoli)





Osimhen menjadi alasan utama Napoli menggila musim lalu hingga mampu merebut gelar Liga Italia 2022-2023. Saat ini ia pun berhasil dipertahankan dan berpotensi menjadi striker yang berbahaya di Liga Champions 2023-2024.

Pada musim lalu, Napoli sukses lolos hingga perempatfinal dan Osimhen mencetak lima gol. Sekarang, Osimhem sudah masih amat menakukan, terbukti dari dua laga Italia 2023-2024 yang dilakoni Napoli, pemain asal Nigeria itu sudah mengoleksi tiga gol.

4. Kylian Mbappe (PSG)





Hubungan Kylian Mbappe dengan PSG saat ini sejatinya sedang renggang karena sang pemain ogah memperpanjang kontraknya di klub asal Paris, Prancis tersebut. Ada isu bisa saja Mbappe dipinggirkan alias tidak dimainkan sama sekali jika terus keras kepala tak perpanjang kontrak sampai akhir musim nanti.

Kendati demikian, Mbappe nyatanya tetap dibutuhkan sebagai mesin gol utama PSG. Sempat tak dibawa di laga perdana PSG di Liga Prancis 2023-2024, Mbappe pun akhirnya dimainkan di dua laga setelahnya dan sukses menyumbang tiga gol.

Kehadiran Mbappe terbukti masih dibutuhkan PSG dan sang pemain bisa menjanjikan gol. Jadi, Mbappe jelas layak masuk kandidat top skor Liga Champions 2023-2024.