Wonderkid Barcelona Ikut Meriahkan Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia?

Lamine Yamal berpeluang tampil di Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia (Foto: La Liga)

BARCELONA - Wonderkid Barcelona, Lamine Yamal, diketahui masih berusia 16 tahun 45 hari. Apakah sang pemain nantinya akan memeriahkan Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia?

Yamal masuk buku rekor sebagai pencetak assist termuda di Liga Spanyol sepanjang abad 21. Assist dicetaknya kala membantu Barcelona menang susah payah atas Villareal dengan skor 4-3, Minggu 27 Agustus 2023 malam WIB.

Assist dicetak Yamal untuk gol Gavi di menit 12. Umpan yang dilepaskan jebolan La Masia itu berhasil dikonversikan menjadi gol lewat tandukan.

Tak sampai di situ, Yamal juga menjadi kreator pada gol kemenangan Barcelona yang dicetak Robert Lewandowski. Tembakannya yang membentur tiang gawang disambar penyerang asal Polandia itu menjadi gol.

Menurut catatan Opta, Yamal menjadi pencetak assist termuda di Liga Spanyol sepanjang abad 21. Pemain keturunan Maroko itu mencetak assist di usia yang menginjak 16 tahun 45 hari, melewati rekor rekan setimnya, Ansu Fati (16 tahun 318 hari).

Yamal pun berpeluang besar ikut meramaikan gelaran Piala Dunia U-17 2023 yang digelar di Indonesia. Adapun ajang itu digelar dari 10 November hingga 2 Desember 2023.

Pasalnya, Yamal merupakan tumpuan di posisi winger kanan Timnas Spanyol U-17. Ia turut membantu La Rojita berbicara hingga semifinal Piala Eropa U-17 2023.