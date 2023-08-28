Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Wonderkid Barcelona Ikut Meriahkan Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia?

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |22:08 WIB
<i>Wonderkid</i> Barcelona Ikut Meriahkan Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia?
Lamine Yamal berpeluang tampil di Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia (Foto: La Liga)
A
A
A

BARCELONA - Wonderkid Barcelona, Lamine Yamal, diketahui masih berusia 16 tahun 45 hari. Apakah sang pemain nantinya akan memeriahkan Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia?

Yamal masuk buku rekor sebagai pencetak assist termuda di Liga Spanyol sepanjang abad 21. Assist dicetaknya kala membantu Barcelona menang susah payah atas Villareal dengan skor 4-3, Minggu 27 Agustus 2023 malam WIB.

Lamine Yamal beraksi di laga Barcelona melawan Villarreal (Foto: La Liga)

Assist dicetak Yamal untuk gol Gavi di menit 12. Umpan yang dilepaskan jebolan La Masia itu berhasil dikonversikan menjadi gol lewat tandukan.

Tak sampai di situ, Yamal juga menjadi kreator pada gol kemenangan Barcelona yang dicetak Robert Lewandowski. Tembakannya yang membentur tiang gawang disambar penyerang asal Polandia itu menjadi gol.

Menurut catatan Opta, Yamal menjadi pencetak assist termuda di Liga Spanyol sepanjang abad 21. Pemain keturunan Maroko itu mencetak assist di usia yang menginjak 16 tahun 45 hari, melewati rekor rekan setimnya, Ansu Fati (16 tahun 318 hari).

Yamal pun berpeluang besar ikut meramaikan gelaran Piala Dunia U-17 2023 yang digelar di Indonesia. Adapun ajang itu digelar dari 10 November hingga 2 Desember 2023.

Pasalnya, Yamal merupakan tumpuan di posisi winger kanan Timnas Spanyol U-17. Ia turut membantu La Rojita berbicara hingga semifinal Piala Eropa U-17 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/12/11/1655053/babak-pertama-timnas-indonesia-u22-vs-myanmar-gol-balasan-di-menit-akhir-skor-11-clv.webp
Babak Pertama Timnas Indonesia U-22 vs Myanmar: Gol Balasan di Menit Akhir, Skor 1-1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/12/persikoba.jpg
Hendra Carabao Dukung Persikoba Kota Batu, Laskar Elang Putih Siap Menggila di Liga 4
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement