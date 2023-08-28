Timnas Korea Selatan U-17 Punya Target Ini saat Hadapi Timnas Indonesia U-17

Byun Seong-hwan punya target tersendiri pada laga uji coba Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 (Foto: MPI/Rifqi Herjoko)

JAKARTA - Pelatih Timnas Korea Selatan U-17, Byung Seong-hwan, mengungkap target yang diusung saat beruji coba dengan Timnas Indonesia U-17. Ia memberi sinyal penting jelang Piala Dunia U-17 2023.

Sebagai informasi, Timnas Korea Selatan U-17 akan beruji coba melawan Timnas Indonesia U-17. Duel antara kedua tim tersebut akan digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu 30 Agustus 2023 pukul 19.00 WIB.

Laga persahabatan itu merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia U-17 jelang berkiprah di Piala Dunia U-17 2023. Turnamen tersebut akan digelar di Indonesia mulai 10 November hingga 2 Desember mendatang.

Laga melawan Korea Selatan U-17 dapat dimanfaatkan pelatih Bima Sakti untuk mengukur kekuatan Timnas Indonesia U-17. Di sisi lain, laga tersebut bakal dimanfaatkan The Taeguk Warriors untuk beradaptasi jelang tampil di Piala Dunia U-17 2023.

Oleh karena itu, skuad Timnas Korea Selatan U-17 sudah berlatih di Lapangan ABC, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Senin (28/8/2023) sore WIB. Sesi latihan tersebut dipimpin langsung oleh Byun.

Usai latihan, Byun mengatakan targetnya tidak muluk-muluk pada laga uji coba nanti. Ia akan memanfaatkan kesempatan itu untuk mencoba sejumlah pemain baru dan memonitor performa keseluruhan anak asuhnya.