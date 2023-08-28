Momen Alfeandra Dewangga Bikin Rekan Setim Langsung Nurut saat Lawan Thailand di Piala AFF U-23 2023

MOMEN Alfeandra Dewangga bikin rekan setim langsung nurut saat lawan Timnas Thailand U-23 di Piala AFF U-23 2023 menjadi sorotan. Sebab, aksinya itu menunjukkan kapasitas sebagai seorang pemimpin.

Hal tersebut terjadi setelah Dewangga diturunkan oleh pelatih Shin Tae-yong sebagai kapten saat Timnas Indonesia U-23 berhadapan dengan Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023. Duel itu terjadi pada Kamis 24 Agustus 2023 di Stadion Rayong Province, Rayong.

Turunnya pemain asal PSIS Semarang itu sebagai kapten tak lain untuk menggantikan Bagas Kaffa yang mengalami cedera. Bek berusia 22 tahun tersebut rupanya memiliki peran besar dalam kesolidan Timnas Indonesia U-23 di malam tersebut.

Pasalnya, Dewangga mampu tampil tenang dan memotivasi pemain lain sehingga membangun mental rekannya untuk tampil lebih baik. Mengingat, skuad Garuda Muda sempat tampil melempem sehingga lolos ke semifinal sebagai runner-up terbaik.

BACA JUGA: Alasan Alfeandra Dewangga Disebut Mirip Rodrigo De Paul

Hal ini dibuktikan dengan permainannya yang apik di lini belakang bersama Muhammad Ferari dan Haykal Alhafidz untuk melindungi Ernando Ari dari serangan musuh. Aksi stopper kelahiran 28 Juni 2002 tersebut rupanya berhasil membuat Thailand kelabakan.

Tak hanya menjaga lini belakang dan memastikannya dalam kondisi yang baik, Dewangga beberapa kali juga kerap membantu penyerangan dengan cepat. Apa yang ia lakukan tentunya dapat memberikan dukungan mental untuk rekan setim.