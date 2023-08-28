Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Korea Selatan U-17 Ngaku Punya Hubungan Dekat dengan Shin Tae-yong

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |20:09 WIB
Pelatih Korea Selatan U-17 <i>Ngaku</i> Punya Hubungan Dekat dengan Shin Tae-yong
Pelatih Timnas Korea Selatan U-17, Byun Seong-hwan, mengaku punya hubungan dekat dengan Shin Tae-yong (Foto: MPI/Rifqi Herjoko)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Timnas Korea Selatan U-17, Byun Seong-hwan, ternyata memiliki hubungan dekat dengan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Ia pun dengan antusias menceritakan hubungan dekat dengan sang senior itu.

Sebagai informasi, Timnas Korea Selatan U-17 akan beruji coba melawan Timnas Indonesia U-17. Duel antara kedua tim tersebut akan digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu 30 Agustus 2023 pukul 19.00 WIB.

Timnas Korea Selatan U-17 berlatih di Senayan (Foto: MPI/Rifqi Herjoko)

Laga persahabatan itu merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia U-17 jelang berkiprah di Piala Dunia U-17 2023. Turnamen tersebut akan digelar di Indonesia mulai 10 November hingga 2 Desember mendatang.

Laga melawan Korea Selatan U-17 dapat dimanfaatkan pelatih Bima Sakti untuk mengukur kekuatan Timnas Indonesia U-17. Di sisi lain, laga tersebut bakal dimanfaatkan The Taeguk Warriors untuk beradaptasi jelang tampil di Piala Dunia U-17 2023.

Oleh karena itu, skuad Timnas Korea Selatan U-17 sudah berlatih di Lapangan ABC, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Senin (28/8/2023) sore WIB. Sesi latihan tersebut dipimpin langsung oleh Byun.

Usai memimpin sesi latihan, pria berusia 43 tahun itu menyempatkan diri berbincang dengan awak media. Sang pelatih mengaku dekat dengan Shin yang ternyata pernah melatihnya di level klub.

Halaman:
1 2
      
