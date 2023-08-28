Sumardji Ogah Ada Lagi Drama Pemanggilan Pemain ke Timnas Indonesia

Sumardji tak mau lagi ada drama dalam pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

JAKARTA - Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji tidak mau lagi ada drama pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya terbuka untuk mencari solusi bersama dengan klub.

Sebagaimana diketahui, drama sempat terjadi saat pemanggilan pemain Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2023. Dua klub, Persija Jakarta dan PSM Makassar, enggan melepas pemainnya dengan alasan bukan agenda FIFA.

Alhasil, Skuad Garuda Muda tidak tampil dengan komposisi lengkap untuk ajang itu. Pelatih Shin Tae-yong pun harus putar otak untuk mencari formasi serta racikan terbaik di setiap laga.

Sumardji mengaku sudah melupakan drama itu saat ini. Namun, ia menginginkan klub dan Timnas Indonesia bisa berjalan berdampingan demi kebaikan bersama.

"Sudahlah itu masa lalu. Saya hanya memohon kepada teman-teman klub kiranya ke depan jangan sampai terjadi hal yang demikian," kata Sumardji di Jakarta, dikutip pada Senin (28/8/2023).

Pria yang juga menjabat anggota Komite Eksekutif PSSI (Exco PSSI) itu berjanji akan melihat ajang yang diprioritaskan dan tidak. Hal itu agar kepentingan Timnas Indonesia bisa terfasilitasi tanpa memberatkan atau membebani klub.