Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sumardji Ogah Ada Lagi Drama Pemanggilan Pemain ke Timnas Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |19:28 WIB
Sumardji Ogah Ada Lagi Drama Pemanggilan Pemain ke Timnas Indonesia
Sumardji tak mau lagi ada drama dalam pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji tidak mau lagi ada drama pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya terbuka untuk mencari solusi bersama dengan klub.

Sebagaimana diketahui, drama sempat terjadi saat pemanggilan pemain Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2023. Dua klub, Persija Jakarta dan PSM Makassar, enggan melepas pemainnya dengan alasan bukan agenda FIFA.

Awak Timnas Indonesia U-23 berfoto bersama usai Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)

Alhasil, Skuad Garuda Muda tidak tampil dengan komposisi lengkap untuk ajang itu. Pelatih Shin Tae-yong pun harus putar otak untuk mencari formasi serta racikan terbaik di setiap laga.

Sumardji mengaku sudah melupakan drama itu saat ini. Namun, ia menginginkan klub dan Timnas Indonesia bisa berjalan berdampingan demi kebaikan bersama.

"Sudahlah itu masa lalu. Saya hanya memohon kepada teman-teman klub kiranya ke depan jangan sampai terjadi hal yang demikian," kata Sumardji di Jakarta, dikutip pada Senin (28/8/2023).

Pria yang juga menjabat anggota Komite Eksekutif PSSI (Exco PSSI) itu berjanji akan melihat ajang yang diprioritaskan dan tidak. Hal itu agar kepentingan Timnas Indonesia bisa terfasilitasi tanpa memberatkan atau membebani klub.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189416/tiga_pelatih_top_dunia_berikut_ini_menolak_menangani_timnas_indonesia-T109_large.jpg
3 Pelatih Top Dunia yang Menolak Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 John Heitinga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189407/timnas_finlandia_berpotensi_lawan_timnas_indonesia_di_fifa_series_2026_huuhkajat-Sp4e_large.jpg
Timnas Indonesia Resmi Lawan Finlandia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189292/john_heitinga_disebut_telah_menolak_tawaran_melatih_timnas_indonesia-MqAB_large.jpg
Media Belanda Ungkap Fakta Mengejutkan Usai John Heitinga Tolak Tawaran Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189124/john_heitinga_tolak_tawaran_latih_timnas_indonesia_johnheitinga-hsuU_large.jpg
John Heitinga Resmi Tolak Tawaran Latih Timnas Indonesia!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/12/11/1655021/link-live-streaming-timnas-indonesia-u22-vs-myanmar-wajib-menang-3-gol-qka.webp
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-22 vs Myanmar: Wajib Menang 3 Gol
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/12/timnas_voli_putri_indonesia_kalah_0_3_20_25_15_2.jpg
Tumbang dari Vietnam, Timnas Voli Putri Indonesia Tantang Thailand di Semifinal SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement