Timnas Korea Selatan U-17 Mulai Berlatih di Jakarta Jelang Hadapi Timnas Indonesia U-17

Timnas Korea Selatan U-17 berlatih di Jakarta jelang menghadapi Timnas Indonesia U-17 (Foto: MPI/Rifqi Herjoko)

JAKARTA - Timnas Korea Selatan U-17 mulai berlatih jelang laga uji coba melawan Timnas Indonesia U-17 di laga uji coba. Latihan digelar di Lapangan ABC, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta.

Berdasarkan pantauan tim MNC Portal Indonesia (MPI) di lapangan, Senin (28/8/2023), Korea Selatan U-17 terlihat bersemangat melahap menu latihan yang diberikan tim pelatih. Para pemain tampak serius melakukan latihan passing dan shooting.

Pada akhir sesi, mereka melakukan internal game. Skuad dibagi ke dalam dua tim berbeda untuk melihat kemampuan para pemain secara menyeluruh.

Menurut daftar yang dirilis oleh Asosiasi Sepak Bola Korea (KFA), Timnas Korea Selatan U-17 akan diperkuat 24 pemain dalam lawatan ke Indonesia. Menariknya, sebanyak 16 pemain yang dibawa pelatih Byun Seong-hwan merupakan runner-up Piala Asia U-17 2023.

Sebagai informasi, Timnas Indonesia U-17 akan melakoni laga persahabatan melawan Korea Selatan U-17. Duel antara kedua tim tersebut akan digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Rabu 30 Agustus 2023, pukul 19.00 WIB.