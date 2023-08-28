10 Pertandingan Sepakbola Terpanas dan Terbesar di Dunia, Nomor 1 Bikin Kota Terbelah

BERIKUT 10 pertandingan sepakbola terpanas dan terbesar di dunia. Sepakbola memang tidak pernah terpisahkan dari rivalitas panas yang melibatkan kesebelasan yang bertanding.

Rivalitas itu pula yang menyebabkan pertandingan sepakbola menjadi lebih menarik. Bisa dibilang, rivalitas dengan bermacam latar belakang menjadi bumbu penyedap.

Lantas, pertandingan apa saja yang panas di dunia? Berikut ulasannya, dilansir dari berbagai sumber.

10. Red Star Belgrade vs Dinamo Zagreb

Duel panas ini terjadi pada Mei 1990. Ketika itu, tensi politik di wilayah Balkan tengah panas-panasnya usai kematian Josip Broz Tito yang dianggap sebagai tokoh perdamaian. Situasi itu membuat orang-orang Kroasia menggunakan sepakbola sebagai corong utama.

Saking panasnya situasi, laga dihentikan ketika baru 10 menit. Polisi berusaha mengendalikan massa, dan sebuah momen ikonik terjadi. Tendangan Zvonimir Boban ke seorang polisi Serbia, lantas memicu perang etnis di wilayah tersebut beberapa hari setelahnya.

9. Juventus vs Inter Milan

Duel yang dikenal dengan Derby d'Italia ini selalu panas kapanpun terjadi. Saling ejek di stadion hingga media sosial merupakan pemandangan yang biasa. Hal itu tidak terlepas dari rivalitas Juventus dan Inter Milan yang begitu sengit.

Situasi semakin panas setelah adanya kasus Calciopoli pada 2006. Juventus menuduh Inter sengaja membuat skenario mengada-ada sehingga mereka didegradasi. Rivalitas kedua tim semakin menjadi.

8. Fenerbahce vs Galatasaray

Fanatisme penggemar sepakbola di Turki tidak kalah hebat dengan dataran Eropa. Buktinya, pertemuan antara Fenerbahce vs Galatasaray kerap menghadirkan suasana panas di Kota Istanbul, Turki.

Antusiasme tinggi di kalangan pendukung kerap membuat tensi pertandingan sungguh panas. Hal itu tentu tidak terlepas dari kesuksesan Galatasaray dan Fenerbahce sebagai pengoleksi gelar terbanyak.