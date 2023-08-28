Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

10 Pertandingan Sepakbola Terpanas dan Terbesar di Dunia, Nomor 1 Bikin Kota Terbelah

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |20:03 WIB
10 Pertandingan Sepakbola Terpanas dan Terbesar di Dunia, Nomor 1 Bikin Kota Terbelah
Boca Juniors vs River Plate merupakan laga sepakbola terpanas di dunia (Foto: Sports Illustrated)
A
A
A

BERIKUT 10 pertandingan sepakbola terpanas dan terbesar di dunia. Sepakbola memang tidak pernah terpisahkan dari rivalitas panas yang melibatkan kesebelasan yang bertanding.

Rivalitas itu pula yang menyebabkan pertandingan sepakbola menjadi lebih menarik. Bisa dibilang, rivalitas dengan bermacam latar belakang menjadi bumbu penyedap.

Tragedi Kanjuruhan menelan 135 korban jiwa

Lantas, pertandingan apa saja yang panas di dunia? Berikut ulasannya, dilansir dari berbagai sumber.

10. Red Star Belgrade vs Dinamo Zagreb

Duel panas ini terjadi pada Mei 1990. Ketika itu, tensi politik di wilayah Balkan tengah panas-panasnya usai kematian Josip Broz Tito yang dianggap sebagai tokoh perdamaian. Situasi itu membuat orang-orang Kroasia menggunakan sepakbola sebagai corong utama.

Saking panasnya situasi, laga dihentikan ketika baru 10 menit. Polisi berusaha mengendalikan massa, dan sebuah momen ikonik terjadi. Tendangan Zvonimir Boban ke seorang polisi Serbia, lantas memicu perang etnis di wilayah tersebut beberapa hari setelahnya.

9. Juventus vs Inter Milan

Juventus vs Inter Milan

Duel yang dikenal dengan Derby d'Italia ini selalu panas kapanpun terjadi. Saling ejek di stadion hingga media sosial merupakan pemandangan yang biasa. Hal itu tidak terlepas dari rivalitas Juventus dan Inter Milan yang begitu sengit.

Situasi semakin panas setelah adanya kasus Calciopoli pada 2006. Juventus menuduh Inter sengaja membuat skenario mengada-ada sehingga mereka didegradasi. Rivalitas kedua tim semakin menjadi.

8. Fenerbahce vs Galatasaray

Fanatisme penggemar sepakbola di Turki tidak kalah hebat dengan dataran Eropa. Buktinya, pertemuan antara Fenerbahce vs Galatasaray kerap menghadirkan suasana panas di Kota Istanbul, Turki.

Antusiasme tinggi di kalangan pendukung kerap membuat tensi pertandingan sungguh panas. Hal itu tentu tidak terlepas dari kesuksesan Galatasaray dan Fenerbahce sebagai pengoleksi gelar terbanyak.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189410/simak_kisah_haru_ciro_alves_yang_mengajukan_proses_naturalisasi_menjadi_wni-VFjJ_large.jpg
Kisah Haru Ciro Alves, Ajukan Proses Naturalisasi WNI karena Jatuh Cinta dan Siap Bantu Sepakbola Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189216/jenson_seelt-9f24_large.jpg
Cerita Pesepakbola Berdarah Indonesia Jenson Seelt yang Ukir Karier Manis di Inggris hingga Jerman di Usia Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189199/calvin_verdonk-Kun7_large.jpg
Kisah Menyentuh Calvin Verdonk, Bek Timnas Indonesia yang Kirim Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188717/justin_hubner-hugQ_large.jpg
Kartu Merah Justin Hubner di Laga Fortuna Sittard vs Ajax Amsterdam Jadi Sorotan, Pengamat: Dia Sering Lakukan Hal Gila
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/12/51/1654901/as-luncurkan-program-pengembangan-esports-indonesia-bertepatan-dengan-momen-piala-dunia-2026-vgb.webp
AS Luncurkan Program Pengembangan Esports Indonesia, Bertepatan dengan Momen Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/09/sabar_karyaman_gutamareza_pahlevi_isfahani.jpg
Dominasi Indonesia Berlanjut, Alwi Farhan, Zaki Ubaidillah dan Sabar/Reza ke Semifinal SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement