Gara-Gara Wasit, PSSI Evaluasi Ulang Keikutsertaan Timnas Indonesia di Piala AFF

KETUA Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, mempertimbangkan opsi Timnas Indonesia absen di Piala AFF. Wacana itu muncul karena keputusan wasit kerap merugikan Timnas Indonesia saat tampil di serangkaian turnamen garapan AFF, baik itu Piala AFF U-19, U-23 hingga senior.

Wasit asal Jepang yang memimpin final Piala AFF U-23 2023, Hiroki Kasahara, menjadi sorotan publik Tanah Air. Ia dinilai beberapa kali membuat keputusan keliru di laga yang mempertemukan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di Stadion Rayong Provincial Stadium, Sabtu 26 Agustus 2023 malam WIB

(Kinerja Hiroki Kasahara di final Piala AFF U-23 2023 menjadi sorotan)

Salah satu kesalahan fatal Hiroki Kasahara adalah tidak memberi kartu kepada pemain Timnas Vietnam U-23, Nguyen Hong Phuc. Padahal, dalam siaran ulang terlihat jelas, Nguyen Hong Phuc menyikut kepala belakang fullback kiri Timnas Indonesia U-23, Haykal Alhafiz.

Karena itu, PSSI akan meninjau kembali keikutsertaan Timnas Indonesia di ajang AFF. Terlebih, seluruh turnamen AFF bukan termasuk kalender FIFA.

“Ini kan, terutama ini case yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran. Pendek kata ada berat sebelah begitu ya di final kemarin,” kata Sumardji kepada awak media di Jakarta.

“Kami akan evaluasi seperti apa keikutsertaan kami di AFF ini,” lanjut petinggi Bhayangkara FC ini.

PSSI melalui BTN menanggapi serius sikap wasit pada laga final tersebut. Sumardji berharap ke depannya ada evaluasi menyeluruh dari AFF terhadap kinerja wasit di Piala AFF U-23 2023.