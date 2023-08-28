Dapat Kesempatan Emas Setim dengan Jordi Amat di Timnas Indonesia, Wahyu Prasetyo Akui Senang

SEMARANG - Penggawa PSIS Semarang, Wahyu Prasetyo, tengah berbahagia karena mendapatkan kesempatan emas untuk bermain di FIFA Matchday September 2023. Ia pun mengaku akan belajar sebanyak mungkin selama di Timnas Indonesia, terutama dari bek naturalisasi yang memiliki banyak pengalaman, yakni Jordi Amat.

Untuk yang belum tahu, Wahyu resmi menjadi salah satu wajah baru yang dipanggil ke Timnas Indonesia pada FIFA Matchday September 2023 mendatang. Adapun kali ini, skuad Garuda akan berhadapan dengan Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 8 September 2023.

Pemain yang dijuluki Hulk itu dipanggil untuk menjaga kedalaman di lini belakang Timnas Indonesia. Pasalnya, bek lainnya, Rizky Ridho kemungkinan akan dipersiapkan untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 bersama Timnas Indonesia U-23.

Wahyu pun bertekad mencuri ilmu sebanyak-banyaknya dari bek-bek lain yang sudah berpengalaman bersama Timnas Indonesia. Terlebih dirinya akan berada satu tim dengan Jordi Amat yang sudah malang melintang.

“Yang pertama pasti bersyukur. Di Timnas nanti, saya sendiri akan mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dan berusaha untuk maksimal baik di latihan dan bertanding saat diberi kesempatan oleh pelatih,” kata Wahyu dilansir laman resmi klub, Senin (28/8/2023).

Sementara itu, manajemen PSIS mengungkap harapannya usai Wahyu dipanggil ke Timnas Indonesia. CEO PSIS, Yoyok Sukawi berharap dipanggilnya Wahyu ke skuad Merah Putih menjadi motivasi bagi punggawa Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS- lainnya untuk meningkatkan performa.