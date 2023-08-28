Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dapat Kesempatan Emas Setim dengan Jordi Amat di Timnas Indonesia, Wahyu Prasetyo Akui Senang

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |17:17 WIB
Dapat Kesempatan Emas Setim dengan Jordi Amat di Timnas Indonesia, Wahyu Prasetyo Akui Senang
Pemain PSIS Semarang, Wahyu Prasetyo dipanggil membela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/prast_wahyu)
A
A
A

SEMARANG - Penggawa PSIS Semarang, Wahyu Prasetyo, tengah berbahagia karena mendapatkan kesempatan emas untuk bermain di FIFA Matchday September 2023. Ia pun mengaku akan belajar sebanyak mungkin selama di Timnas Indonesia, terutama dari bek naturalisasi yang memiliki banyak pengalaman, yakni Jordi Amat.

Untuk yang belum tahu, Wahyu resmi menjadi salah satu wajah baru yang dipanggil ke Timnas Indonesia pada FIFA Matchday September 2023 mendatang. Adapun kali ini, skuad Garuda akan berhadapan dengan Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 8 September 2023.

Pemain yang dijuluki Hulk itu dipanggil untuk menjaga kedalaman di lini belakang Timnas Indonesia. Pasalnya, bek lainnya, Rizky Ridho kemungkinan akan dipersiapkan untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 bersama Timnas Indonesia U-23.

Wahyu pun bertekad mencuri ilmu sebanyak-banyaknya dari bek-bek lain yang sudah berpengalaman bersama Timnas Indonesia. Terlebih dirinya akan berada satu tim dengan Jordi Amat yang sudah malang melintang.

Jordi Amat

“Yang pertama pasti bersyukur. Di Timnas nanti, saya sendiri akan mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dan berusaha untuk maksimal baik di latihan dan bertanding saat diberi kesempatan oleh pelatih,” kata Wahyu dilansir laman resmi klub, Senin (28/8/2023).

Sementara itu, manajemen PSIS mengungkap harapannya usai Wahyu dipanggil ke Timnas Indonesia. CEO PSIS, Yoyok Sukawi berharap dipanggilnya Wahyu ke skuad Merah Putih menjadi motivasi bagi punggawa Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS- lainnya untuk meningkatkan performa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189416/tiga_pelatih_top_dunia_berikut_ini_menolak_menangani_timnas_indonesia-T109_large.jpg
3 Pelatih Top Dunia yang Menolak Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 John Heitinga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189407/timnas_finlandia_berpotensi_lawan_timnas_indonesia_di_fifa_series_2026_huuhkajat-Sp4e_large.jpg
Timnas Indonesia Resmi Lawan Finlandia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189292/john_heitinga_disebut_telah_menolak_tawaran_melatih_timnas_indonesia-MqAB_large.jpg
Media Belanda Ungkap Fakta Mengejutkan Usai John Heitinga Tolak Tawaran Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189124/john_heitinga_tolak_tawaran_latih_timnas_indonesia_johnheitinga-hsuU_large.jpg
John Heitinga Resmi Tolak Tawaran Latih Timnas Indonesia!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/12/51/1654901/as-luncurkan-program-pengembangan-esports-indonesia-bertepatan-dengan-momen-piala-dunia-2026-vgb.jpg
AS Luncurkan Program Pengembangan Esports Indonesia, Bertepatan dengan Momen Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/12/esports_indonesia.jpg
AS Dorong Generasi Muda Indonesia Lewat Esports! Program Khusus Diluncurkan Jelang Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement