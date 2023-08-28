Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pesepakbola dengan Raihan Hattrick Terbanyak, Nomor 1 Baru Nambah!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |16:11 WIB
5 Pesepakbola dengan Raihan Hattrick Terbanyak, Nomor 1 Baru Nambah!
Cristiano Ronaldo merupakan pengoleksi hattrick terbanyak di dunia (Foto: Instagram/@cristiano)
A
A
A

SEBANYAK lima pesepakbola dengan raihan hattrick terbanyak akan dibahas Okezone di artikel ini. Dari kelima pemain tersebut, salah satu di antaranya yakni sang megabintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo, yang mengungguli Lionel Messi!

Sejumlah pesepakbola terutama yang berposisi sebagai striker memang kerap menunjukkan ketajamannya saat bermain demi mencetak gol. Namun, tak banyak dari mereka yang berhasil mencetak hattrick alias tiga gol sekaligus dalam banyak pertandingan.

Cristiano Ronaldo

Hanya segelintir pesepakbola dengan raihan hattrick terbanyak. Tercatat, sejauh ini sudah ada lima pemain dalam daftar pencetak hattrick terbanyak menurut laporan Goal International. Siapa sajakah mereka?

5. Erling Haaland (18 kali)

Erling Haaland gagal menyelesaikan peluang untuk Manchester City ke gawang Newcastle United (Foto: Reuters/Phil Noble)

Penyerang Manchester City, Erling Haaland, telah menunjukkan ketajamannya sebagai seorang predator muda. Terbukti, bomber 23 tahun itu telah mencetak hattrick dalam 18 kali pertandingan.

Erling Haaland mengungguli Kylian Mbappe yang baru mencetak hattrick sebanyak 14 kali. Namun, pemain asal Norwegia itu sejajar dengan Mario Gomez dan Sergio Aguero yang juga sama-sama mencetak 18 kali hattrick.

4. Luis Suarez (29 kali)

Luis Suarez

Selanjutnya adalah mantan penyerang Barcelona, Luis Suarez. Sejauh ini, striker asal Uruguay tersebut telah mencatatkan namanya sebagai salah satu peraih hattrick terbanyak dengan torehan 29 kali.

Luis Suarez sekarang bermain untuk Gremio, klub asal Brasil. Pria yang dijuluki El Pistolero ('The Gunman') itu dikenal karena penyelesaian akhir di dalam dan di luar kotak, kenyamanan dalam kemampuan menyundul bola dan passing.

Halaman:
1 2 3
      
