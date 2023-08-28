Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Belajar dari Piala AFF U-23 2023, Shin Tae-yong Bakal Racik Timnas Indonesia U-23 Lebih Baik untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |16:02 WIB
Belajar dari Piala AFF U-23 2023, Shin Tae-yong Bakal Racik Timnas Indonesia U-23 Lebih Baik untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2024
Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong. (Foto: Instagram/shintaeyong7777)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Shin Tae-yong tak ingin kejadian Piala AFF U-23 2023 terulang kembali jelang dirinya mempersiapkan diri menghadapi Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Ia menegaskan akan meracik tim sebaik mungkin agar Garuda Muda bisa lolos dari babak kualifikasi tersebut.

Tentunya Shin Tae-yong diuntungkan karena takkan menemukan kendala seperti Piala AFF U-23 2024, di mana ia kesulitan memanggil pemain karena banyak klub yang menahan. Pada Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, pria yang juga akrab disapa STY itu berhak memanggil pemain keinginannya karena ajang tersebut memang berada di kalender FIFA.

Sejauh ini, Shin Tae-yong mengatakan Timnas Indonesia U-23 sudah dihuni wajah-wajah baru pada Piala AFF U-23 dan berhasil meraih runner-up. Sebab, ada pemain yang harus absen dan mencari pemain lainnya.

Tercatat, ada lima pemain baru untuk tim itu, yakni Rifky Dwi Septiawan Abdul Rahman, Salim Tuharea, Muhammad Ragil, dan Esal Sahrul. Pelatih itu pun cukup puas dengan kinerja para pemain tersebut.

Shin Tae-yong

"Melalui turnamen ini, saya bisa melihat ada pemain-pemain baru dan bisa menambah skuad garuda," kata Shin Tae-yong di Jakarta, Minggu (27/8/2023).

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan membuka kemungkinan akan mendatangkan wajah-wajah baru untuk Timnas Indonesia U-23. Namun, dia harus melihat lebih dahulu kebutuhan timnya.

Halaman:
1 2
      
