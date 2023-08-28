Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Meski Gagal Juarai Piala AFF U-23 2023, Timnas Indonesia U-23 Tetap Dapat Bonus

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |15:54 WIB
Meski Gagal Juarai Piala AFF U-23 2023, Timnas Indonesia U-23 Tetap Dapat Bonus
Timnas Indonesia U-23 tetap dapat bonus usai finis sebagai runner-up di Piala AFF U-23 2023.
A
A
A

RAYONG – Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, memastikan para pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 mendapatkan bonus usai penampilan apik mereka di Piala AFF U-23 2023. Meski gagal juara dan cuma bisa menjadi runner-up, Sumardji memastikan PSSI tentu tetap mengapresiasi kinerja para penggawa Garuda Muda.

Seperti diketahui, Piala AFF U-23 2023 telah selesai digelar. Vietnam U-23 keluar sebagai juara turnamen usia muda edisi kali ini. Sementara itu, Timnas Indonesia U-23 harus puas meraih posisi runner up.

Laga final antara Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 digelar di Rayong Provincial Stadium, Sabtu 26 Agustus 2023. Laga tersebut berlangsung alot. Kedua tim tidak mampu mencetak gol hingga waktu normal berakhir.

Timnas Indonesia U-23

Pada akhirnya, Vietnam U-23 keluar sebagai juara usai mengalahkan Timnas Indonesia U-23 lewat adu penalti dengan skor 6-5. Timnas Indonesia U-23 harus puas meraih juara kedua alias runner up turnamen edisi kali ini.

Meskipun tidak juara, skuad Timnas Indonesia U-23 bakal tetap mendapatkan bonus. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, baru-baru ini. Bonus yang diberikan merupakan wujud apresiasi atas perjuangan skuad Garuda Muda.

