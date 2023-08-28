Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Momen Menyayat Hati Timnas Indonesia saat Gagal Adu Tendangan Penalti, Nomor 1 Terjadi di Ajang Piala AFF

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |16:02 WIB
3 Momen Menyayat Hati Timnas Indonesia saat Gagal Adu Tendangan Penalti, Nomor 1 Terjadi di Ajang Piala AFF
3 Momen Menyayat Hati Timnas Indonesia saat Gagal Adu Tendangan Penalti. (Foto: PSSI)
A
A
A

TERDAPAT 3 momen menyayat hati Timnas Indonesia saat gagal adu tendangan penalti akan dibahas Okezone di artikel ini. Sudah beberapa kali Timnas Indonesia kalah dalam sebuah drama adu penalti yang amat menyakitkan.

Terbaru Timnas Indonesia U-23 gagal juara Piala AFF U-23 2023 karena kalah dalam adu penalti saat melawan Vietnam di laga final yang berlangsung di Rayong Province Stadium, Thailand, pada Sabtu 26 Agustus 2023. Laga sendiri berlanjut ke babak penalti karena kedua tim sama kuat 0-0 di waktu normal hingga babak tambahan.

Pada babak penalti, Timnas Indonesia U-23 kalah dengan skor 5-6. Drama tersebut menambah daftar momen menyayat hati yang dialami Timnas Indonesia di babak adu penalti. Lantas bagaimana momen lainnya?

Berikut 3 Momen Menyayat Hati Timnas Indonesia saat Gagal Adu Tendangan Penalti:

3. Final SEA Games 1997

Timnas Indonesia di SEA Games 1997

Pada SEA Games 1997 yang dihelat di Jakarta, Indonesia, skuad Garuda berpeluang merebut medali emas. Kesempatan juara pun semakin besar karena mereka memainkan laga final di hadapan pendukung sendiri, yakni di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Hanya saja, faktanya Timnas Indonesia kalah 2-4 dari Thailand di babak adu penalti. Dua pemain yang gagal mencetak gol adalah Uston Nawawi dan Ronny Wabia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/261/3189173/andrew_jung_top_skor_persib_bandung_di_afc_champions_league_2_2025_2026_persibcoid-BZ9f_large.jpg
6 Pemain Top Persib Bandung yang Cetak Gol di Fase Grup AFC Champions League 2 2025-2026, Nomor 1 Runner-up Top Skor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3187977/timnas_indonesia_baru_3_kali_meraih_medali_emas_sea_games_okezone-QD3L_large.jpg
5 Negara yang Paling Banyak Mendapatkan Medali Emas Sepakbola SEA Games, Nomor 1 Bukan Timnas Indonesia U-22!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187779/timnas_putri_indonesia-cnrb_large.jpg
5 Pemain Timnas Indonesia Putri yang Diprediksi Bersinar di SEA Games 2025, Nomor 1 Mesin Gol Garuda Pertiwi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/49/3187533/5_calon_pengganti_wiliam_marcilio_di_persib_bandung_wiliamm96-CLWF_large.jpg
5 Calon Pengganti Wiliam Marcilio di Persib Bandung, Nomor 1 Ricky Kambuaya!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/12/51/1654877/emas-pertama-timnas-basket-3x3-indonesia-didedikasikan-untuk-korban-banjir-dan-longsor-sumatera-bfo.jpg
Emas Pertama Timnas Basket 3x3 Indonesia Didedikasikan untuk Korban Banjir dan Longsor Sumatera
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/12/syafril_nasution.jpg
Timnas Biliar Indonesia Vs Thailand di Final Women 6 Red Snooker SEA Games 2025, Syafril Nasution Optimistis Sabet Emas!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement