3 Momen Menyayat Hati Timnas Indonesia saat Gagal Adu Tendangan Penalti, Nomor 1 Terjadi di Ajang Piala AFF

TERDAPAT 3 momen menyayat hati Timnas Indonesia saat gagal adu tendangan penalti akan dibahas Okezone di artikel ini. Sudah beberapa kali Timnas Indonesia kalah dalam sebuah drama adu penalti yang amat menyakitkan.

Terbaru Timnas Indonesia U-23 gagal juara Piala AFF U-23 2023 karena kalah dalam adu penalti saat melawan Vietnam di laga final yang berlangsung di Rayong Province Stadium, Thailand, pada Sabtu 26 Agustus 2023. Laga sendiri berlanjut ke babak penalti karena kedua tim sama kuat 0-0 di waktu normal hingga babak tambahan.

Pada babak penalti, Timnas Indonesia U-23 kalah dengan skor 5-6. Drama tersebut menambah daftar momen menyayat hati yang dialami Timnas Indonesia di babak adu penalti. Lantas bagaimana momen lainnya?

Berikut 3 Momen Menyayat Hati Timnas Indonesia saat Gagal Adu Tendangan Penalti:

3. Final SEA Games 1997





Pada SEA Games 1997 yang dihelat di Jakarta, Indonesia, skuad Garuda berpeluang merebut medali emas. Kesempatan juara pun semakin besar karena mereka memainkan laga final di hadapan pendukung sendiri, yakni di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Hanya saja, faktanya Timnas Indonesia kalah 2-4 dari Thailand di babak adu penalti. Dua pemain yang gagal mencetak gol adalah Uston Nawawi dan Ronny Wabia.