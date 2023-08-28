Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Resmi! Roberto Mancini Jadi Pelatih Timnas Arab Saudi

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |11:20 WIB
Resmi! Roberto Mancini Jadi Pelatih Timnas Arab Saudi
Roberto Mancini resmi jadi pelatih Timnas Arab Saudi. (Foto: Reuters)
ROBERTO Mancini resmi jadi pelatih Timnas Arab Saudi. Pekerjaan baru ini diambil Mancini usai tak lagi jadi juru taktik Timnas Italia.

Informasi terkait perekrutan Roberto Mancini diumumkan langsung di Twitter resmi Federasi Sepakbola Arab Saudi. Mereka menyambut hangat kehadiran Mancini.

Roberto Mancini

“Video kenangan yang menjadi awal perjalanan bersama Al Akhdar (julukan Timnas Arab Saudi),” bunyi pernyataan dari akun Twitter @SaudiNT, Senin (28/8/2023).

Dilansir dari The Sun, Roberto Mancini secara mengejutkan mundur dari Timnas Italia dua minggu lalu. Mancini dilaporkan telah menandatangani kontrak selama tiga tahun untuk menjadi pelatih Timnas Arab Saudi.

