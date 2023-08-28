Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Soroti Timnas Indonesia yang Diminta Pertimbangkan Absen dari Turnamen AFF Gara-Gara Permainan Kasar Timnas Vietnam U-23

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |11:19 WIB
Media Vietnam soroti Timnas Indonesia yang diminta pertimbangkan absen dari Piala AFF. (Foto: SOH.vn)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha.vn, membahas soal Timnas Indonesia yang diminta mempertimbangkan absen dari turnamen AFF gara-gara permainan kasar Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2023. Soha bahkan menjadikan angle tersebut sebagai judul artikel.

“Indonesia menuding bek Vietnam U-23 bersikap kasar dan dituntut agar meninggalkan AFF,” tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat.

Sekadar diketahui, artikel di atas muncul setelah presiden Madura United, Achsanul Qosasi, angkat bicara perihal sikutan ke arah kepala yang dilepaskan fullback kanan Timnas Vietnam U-23, Nguyen Hong Phuc ke pemain Timnas Indonesia U-23, Haykal Alhafiz.

Achsanul Qosasi menilai, ada baiknya Indonesia mempertimbangkan absen di serangkaian turnamen AFF jika AFF tidak memberikan hukuman kepada Nguyen Hong Phuc.

“Jika pemain ini (Nguyen Hong Phuc) tidak didenda oleh AFF, maka Indonesia harus mempertimbangkan kemungkinan untuk tidak lagi mengikuti turnamen yang diselenggarakan AFF,” kata Achsanul Qosasi mengutip dari Soha.

Jika AFF tidak memberi hukuman kepada Nguyen Hong Phuc, apakah PSSI siap absen di sejumlah turnamen AFF? Sebelumnya medio Juli 2022, PSSI juga sempat didesak keluar dari AFF.

