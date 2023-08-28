Timnas Indonesia U-23 Bisa Jadi Runner-up Piala AFF U-23 2023 dengan Kondisi Skuad Seadanya, Bagas Kaffa Ungkap Faktor Kuncinya

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 harus puas menjadi runner-up di Piala AFF U-23 2023. Meski begitu, pencapaian tersebut sejatinya terbilang bagus mengingat pasukan Shin Tae-yong datang ke Thailand dengan skuad seadanya.

Dengan skuad seadanya itu, Timnas Indonesia U-23 mampu tampil baik hingga sukses mengalahkan Thailand dan tampil di final. Menurut pemaparan kapten Timnas Indonesia U-23, Bagas Kaffa, semua itu bisa diraih karena timnya memiliki satu misi dan tujuan yang sama.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-23 belum bisa merebut gelar juara Piala AFF U-23 2023. Tim yang dinahkodai Shin Tae-yong itu harus takluk dari Vietnam U-23 lewat babak adu penalti setelah bermain imbang tanpa gol sampai babak perpanjangan waktu.

Pada akhirnya, Timnas Indonesia U-23 tumbang 5-6 dari Vietnam U-23 di babak penalti tersebut. Kiper Skuad Garuda Muda, Ernando Ari, menjadi satu-satunya pemain yang gagal mengeksekusi penalti tersebut.

Kendati demikian, perjuangan para pemain Timnas Indonesia U-23 tetap sangat layak diberikan apresiasi. Sebab, Shin Tae-yong tidak bisa menurunkan skuad terbaiknya. Lalu ujian semakin berat karena harus kehilangan dua pemain yakni Komang Teguh dan Titan Agung lantaran masih kena sanksi AFC.

Kedalaman skuad pun semakin pincang karena adanya pemain yang menderita cedera seperti Bagas. Sehingga dengan berbagai situasi tersebut, praktis Shin Tae-yong cukup kesulitan untuk merotasi pemainnya.