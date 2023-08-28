Media Malaysia Bingung Wasit Jepang Tidak Bertindak atas Sikutan Keras yang Dilepaskan Nguyen Hong Phuc ke Pemain Timnas Indonesia U-23

Media Malaysia soroti keputusan buruk wasit Jepang Hiroki Kasahara (tengah) di final Piala AFF U-23 2023. (Foto: Twitter/@AFFPresse)

MEDIA Malaysia, Makan Bola, bingung kenapa wasit Jepang Hiroki Kasahara, tidak bertindak atas sikutan keras yang dilepaskan Nguyen Hong Phuc ke arah kepala fullback kiri Timnas Indonesia U-23, Haykal Alhafiz. Makan Bola menilai Nguyen Hong Phuc telah melakukan tindakan tidak terpuji di laga tersebut.

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U-23 kalah dari Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2023 yang dilangsungkan di Stadion Rayong Provincial Stadium, Sabtu 26 Agustus 2023 malam WIB. Setelah bermain 0-0 sepanjang 120 menit, Timnas Indonesia U-23 kalah adu penalti 5-6 dari Timnas Vietnam U-23.

(Momen Nguyen Hong Phuc menyikut kepala Haykal Alhafiz)

Di masa perpanjangan waktu atau 2x15 menit, Nguyen Hong Phuc melakukan aksi tidak pantas dicontoh. Pemain Timnas Vietnam U-23 itu menyikut kepala Haykal Alhafiz saat hendak berduel.

Padahal, Nguyen Hong Phuc sudah berhasil menyapu bersih bola, tetapi tetap melakukan Gerakan tambahan dengan menyikut kepala bek Timnas Indonesia U-23 tersebut. Karena sikutan sang lawan, Haykal Alhafiz pun jatuh tersungkur di lapangan.

Namun, insiden itu tidak mendapat pengawasan dari wasit Hiroki Kasahara, yang beberapa kali membuat keputusan kontroversial dalam memimpin partai final tersebut. Aksi kasar Nguyen Hong Phuc jelas mendapat sorotan karena memang terlihat sangat jelas menyikut sang lawan.