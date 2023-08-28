Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Alasan Timnas Indonesia U-23 Bakal Lolos ke Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Pemain Bakal Komplet!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |10:26 WIB
Timnas Indonesia U-23 siap berlaga di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

5 alasan Timnas Indonesia U-23 bakal lolos ke Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone dalam artikel ini. Pasalnya, Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 akan segera bergulir pada 6-12 September 2023.

Ya, Timnas Indonesia U-23 akan segera berjuang merebut tiket ke putaran final Piala Asia U-23 2024 di bulan depan. Di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 sendiri, Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup K bersama Taiwan dan Turkmenistan.

Skuad Garuda Muda pun dinilai punya kans besar lolos ke Piala Asia U-23 2024. Apa saja kenyamanannya? Berikut 5 alasan Timnas Indonesia U-23 bakal lolos ke Piala Asia U-23 2024.

5. Persiapan Matang

Timnas Indonesia U-23

Salah satu alasan Timnas Indonesia U-23 bakal lolos ke Piala Asia U-23 2024 adalah persiapan yang matang. Berbeda dari Piala AFF U-23 2023 yang pemusatan latihannya baru akan digelar hanya selang beberapa hari dari dimulainya ajang itu, Timnas Indonesia U-23 akan memulai TC lebih awal untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, pun telah membeberkan bahwa TC untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 akan digelar mulai 4 September 2023. Dengan persiapan matang, penampilan skuad Garuda Muda tentunya akan jauh lebih baik lagi ketimbang di Piala AFF U-23 2023.

4. Belajar dari Pengalaman

Timnas Indonesia U-23

Selanjutnya, belajar dari pengalaman. Shin Tae-yong memastikan penampilan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 akan jadi pelajaran penting untuk menghadapi laga-laga lainnya.

Dengan begitu, Garuda Muda bisa lebih siap lagi dalam berlaga di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Sejatinya, penampilan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 sendiri sudah terbilang apik, meski dengan skuad seadanya dan persiapan yang singkat.

“Kami juga mengikuti pelajaran di turnamen ini, dan kami akan mempersiapkan dengan baik jelang Kualifikasi AFC U-23, TC dimulai pada 4 September,” kata Shin Tae-yong setelah Timnas Indonesia U-23 kalah dari Vietnam U-23 via adu penalti 5 -6 di final Piala AFF U-23 2023.

