HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Amerika Serikat Soroti Pemain Timnas Vietnam U-23 Nguyen Hong Phuc yang Senjaga Sikut Kepala Haykal Alhafiz di Final Piala AFF U-23 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |10:18 WIB
Media Amerika Serikat Soroti Pemain Timnas Vietnam U-23 Nguyen Hong Phuc yang Senjaga Sikut Kepala Haykal Alhafiz di Final Piala AFF U-23 2023
Nguyen Hong Phuc menjadi sorotan media Amerika Serikat setelah menyikut Haykal Alhafiz. (Foto: Instagram/@phucbo_21_
A
A
A

MEDIA Amerika Serikat (AS), Ruetir, menyoroti pemain Timnas Vietnam U-23, Nguyen Hong Phuc, yang sengaja menyilkut kepala fullback kiri Timnas Indonesia U-23, Haykal Alhafiz di final Piala AFF U-23 2023. Ruetir tak menampik bek kanan Timnas Vietnam U-23 itu sengaja melakukan aksi kasar sehingga langsung diserang netizen Indonesia.

Dalam tayangan ulang video yang beredar luas, Nguyen Hong Puch terlihat menyikut Haykal Alhafiz dengan sengaja. Aksi kasar pemain bernomor punggung 20 itu dilakukan saat dirinya berebut bola dengan pemain milik PSIS Semarang tersebut.

Nguyen Hong Phuc

(Momen Nguyen Hong Phuc menyikut Haykal Alhafiz)

Nguyen Hong Puch awalnya berhasil merebut bola dan kemudian menendang si kulit bulat dengan kuat. Setelah itu, pemain 20 tahun tersebut memberikan gerakan tambahan dengan melayangkan sikutnya secara sengaja ke kepala belakang Haykal.

Alhasil, Haykal Alhafiz pun terjatuh dan meringis kesakitan. Lucunya, aksi kasar Nguyen Hong Puch itu tidak dianggap sebagai pelanggaran oleh wasit yang memimpin laga asal Jepang, Hiroki Kasahara, dan tidak memberikan kartu apa pun kepada yang bersangkutan.

Alhasil, aksi kasar Nguyen Hong Phuc itu pun disoroti media Amerika Serikat, Ruetir. Media AS itu tak menampik bek kanan Timnas Vietnam U-23 tersebut sengaja menyikut Haykal Alhafiz.

"Sikut Kepala Haykal Alhafiz, Instagram Nomor 20 Pemain Vietnam Nguyen Hong Phuc Diburu Netizen," judul artikel Ruetir, dikutip Senin (28/8/2023).

